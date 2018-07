Réduire les émissions industrielles nocives

Une nouvelle technique d'imagerie optique des gaz pour détecter les émissions diffuses



© projet GaSeS

L'desest une technique d'imagerieinnovante qui utilise des caméras infrarouges à haute sensibilité pour détecter les émissions fugitives de gaz industriels. Cette technique permet aux opérateurs de mener des campagnes de détection des fuites dans les joints, les soupapes ouautre type de dispositif présentant un risque de fuite de gaz. Cela fait longtemps que les caméras infrarouges sont considérées comme unprometteur pour permettre aux industries de continuer à satisfaire aux exigences les plus strictes, étant donné que les équipements de pointe actuellement utilisés s'avèrent complexes, coûteux et lourds.Le projet GaSeS, financé par l'UE, a été mis en place pour remédier à ces insuffisances majeures qui limitent l'acceptation de lapar le marché. L'équipe du projet a présenté des systèmes d'imagerie optique des gaz fiables et rentables, pouvant être intégrés dans un plan d'entretien et d'exploitation régulier pour réduire les émissions fugitives de gaz et contribuer à unede production industrielle plus sûre, propre et efficace.Les émissions fugitives de gaz provenant des industries pétrolière et gazière constituent une source importante depar gaz àet sont responsables, respectivement, d'environ 30 et 60 % des émissions totales dedans les installations industrielles. Uneencore plus importante d'émissions de dioxyde de? le principalacidifiant ? est également issue des activités industrielles.Les nouveaux prototypes de pointe de SENSIA permettent de visualiser une large gamme de gaz d'intérêt industriel comme le, le propane, les gaz soufrés, les agents de refroidissement, etc. "Les nouveaux systèmes peuvent détecter des fuites de gaz généralement invisibles à l'?il nu grâce à unequi identifie la signaturede ces composés", explique Víctor Gil González, coordinateur du projet.Par ailleurs, ces caméras à bas prix s'appuient sur une technologie infrarouge non refroidie, à haute sensibilité, dont l'restait jusqu'à présent particulièrement onéreuse. "SENSIA a réussi à atteindre une excellente capacité opérationnelle pour cette technologie infrarouge non refroidie. Cela permet de créer des produits moins chers et remarquablement efficaces, qui sont plus susceptibles d'être acceptés par le marché", déclare M. Gil González. Les caméras non refroidies ont également uninférieur de composants mobiles et une durée deplus longue, dans des conditions de fonctionnement similaires, par rapport aux caméras refroidies.En coordination avec des acteurs clés du secteur énergétique, GaSeS a effectué un certain nombre de tests pour valider et vérifier la maturité des systèmes d'imagerie optique des gaz de SENSIA. L'équipe a notamment présenté le prototype entièrement fonctionnel d'un système de surveillance fixe conçu pour détecter les fuites de gaz dans les grandes infrastructures. Outre la détection des émissions fugitives de gaz, le système dispose d'une unité supplémentaire dédiée à la détection précoce etdes incendies, une caractéristique qui s'avère très utile dans les installations faisantde gaz explosifs.Parmi les autres réalisations du projet, citons le développement d'équipements portatifs permettant aux techniciens d'effectuer des inspections périodiques, ainsi que d'un système pouvant être placé sur des drones afin d'inspecter des installations depuis leEnfin, les partenaires du projet ont conçu un instrument de quantification des fuites de gaz qui se connecte à la caméra compacte via. Comme le remarque M. Gil González: "La fuite est d'abord détectée par la caméra d'imagerie optique des gaz, avant d'être quantifiée par le ?renifleur?. Il s'agit d'une avancée majeure qui exploite vraiment le potentiel des technologies de détection et de réparation intelligentes."Les prototypes GaSeS ont obtenu d'excellents résultats et se sont distingués par leur simplicité et leur facilité d'utilisation. Les partenaires du projet s'attendent à ce que les produits bénéficient d'une excellente acceptation dans les grandes installations comme celles des industries chimique, gazière et pétrolière.