En 2019, une éclipse totale du Soleil sera visible depuis l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili

Le 2 juillet 2019, l'un des phénomènes naturels les plus impressionnants qui soit sera visible depuis l'Observatoire de La Silla de l'ESO au Chili ? il s'agit d'une éclipse totale du Soleil. Ce type d'événement est particulièrement rare ? la prochaine occurrence in situ se produira dans 212 ans seulement. Aussi, l'ESO organise uned'astronomique ainsi que diverses actions de sensibilisation à cet événement spectaculaire auprès du grand public. L'offre de participation sera lancée ce vendredi 6 juillet 2018 à 13h00 CEST / 7h00 CLT.Le 2 juillet 2019, laéclipsera totalement le, changeant leen nuit sur une bande de 150 km de large couvrant ledu Chili. Des milliers de spectateurs en provenance duentier assisteront à cet événement local, qui surplombera le magnifiquechilien.L'sera visible depuis l'Observatoire La Silla de l'ESO au Chili, qui célébrera alors ses 50 années d'. A l'occasion de cette conjonction d'événements, l'ESO organisera un événement baptisé 2019Solar Eclipse à l'Observatoire La Silla, le jour même de a survenue de l'éclipse. Le phénomène astronomique se produira en fin d'après-midi. Mais toute la journée durant, l'ESO proposera und'activités différentes, parmi lesquelles figurent: visites guidées des télescopes de La Silla, conférences et ateliers. L'observation de l'éclipse sera dépendante des conditions météorologiques, toujours incertaines?Ce mardi 2 juillet 2019, les yeux du monde entier seront tournés vers le Chili, lorsque la Lune passera entre laet le Soleil, bloquant laen provenance de notre Soleil?, précise Claudio Melo, Représentant de l'ESO au Chili. ?L'et la splendeur des cieux chiliens vierges de touteseront présentées au monde entier, la rareté de cette éclipse totale attirant des milliers de personnes du Chili et d'ailleurs, au nord du?.L'ESO et l'Observatoire InterAméricain Cerro Tololo, l'Observatoire Gemini, l'Observatoire SOAR, le GranddeSynoptique, l'Observatoire Las Campanas et lede Télescope Giant Magellan travaillent de concert avec les Gouvernements Régionaux de Coquimbo et Atacama, ainsi qu'avec les instituts locaux., ils souhaitent rapprocher laet l'astronomie de la population chilienne et du grand public lors de la survenue de l'éclipse de 2019, et accueillir le grandde visiteurs attendus.De plus amples informations concernant cet événement organisé par l'ESO sont d'et déjà publiées en ligne. 300 tickets d'accès seront disponibles à la vente sur l'ESOshop à compter du vendredi 6 juillet 13h00 CEST. Chaque ticket est commercialisé au tarif de 200 euros, qui inclut lede laau sommet de La Silla, sur le site de l'Observatoire, les lunettes spéciales éclipse ainsi que l'accès à l'ensemble des événements et activités proposés in situ. La vente des billets s'effectuera suivant le principe du premier arrivé, premier servi.Les recettes tirées de la vente des billets couvriront les coûts d'de l'événement et financeront d'autres activités d'et de, tel l'accès gratuit aux sites de l'ESO à certaines personnes s'étant déplacées sur site ce jour là parmi lesquelles figurent des écoliers chiliens. Les personnels des écoles chiliennes locales assisteront à l'événement dans le cadre d'un concours dédié, et un concours public réservé aux citoyens des Etats Membres de l'ESO sera organisé. Uneédition du rassemblement des réseaux sociaux baptisé #MeetESO sera en outre proposée. Les représentants deset d'autres structures de diffusion participeront également à l'événement. De plus amples détails relatifs aux activités proposées et aux invitations à participer seront prochainement diffusés sur lede l'ESO.A l'instar de la communautéreprésentée par SOCHIAS, CONICYT et les Universités chiliennes, les Observatoires s'engagent à promouvoir le 2019 Total Solar Eclipse, à rapprocher la science et l'astronomie du grand public, ainsi qu'à sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver lenocturne du Chili. Un ensemble de manifestations sera organisé au cours de l'précédant la survenue de l'éclipse, parmi lesquelles figurent conférences publiques, expositions, publication en ligne de ressources dédiées, concours scolaires et sur les réseaux sociaux dont les gagnants seront invités à visiter l'un des Observatoires.Les éclipses de Soleil totales sont des événements rares, se produisant enchaque 360 ans en un lieu donné. Leur survenue constitue l'opportunité de toute unepour les passionnés d'astronomie ? de façon générale, pour toute personne souhaitant assister à un phénomène astronomique véritablement exceptionnel.