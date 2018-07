Test fatidique pour la gravité massive



Un chercheur de l' IPhT a proposé une démarche très générale permettant de tester des théories physiques avancées qu'il a appliquée à la "gravité massive". Le verdict est sans appel: la théorie est incompatible avec des principes physiques fondamentaux comme la causalité !?Les deux théories fondatrices de lamoderne, lad'Einstein et le modèle standard de la, achoppent sur deux difficultés: l'expansion accélérée de l'et la faible valeur de cette. Pour lad'Einstein, le problème peut être résolu en affectant une valeur ad hoc à ladite cosmologique. Il n'en va pas de même pour la théorie des particules qui fournit une valeur d'accélération bien trop grande par rapport auxDes théories alternatives dites decontournent cette difficulté en proposant unenulle et en affectant unefinie et extrêmement faible à la particulede la, leGrâce à une approche reposant sur des principes très généraux (causalité,, unitarité, relativité), unde l'IPhT et ses collaborateurs ont établi des contraintes fortes à une échelle spatiale repoussée d'un facteur mille. En passant d'un millier à unde, il devient possible de sonder d'éventuels effets gravitationnels entre laet la, distantes de 380 000 kilomètres. La rotation de la Lune étant connue avec une précision d'une partie pour cent milliards, les chercheurs n'observent pas les effets attendus de la gravité massive et par conséquent, disqualifient cette théorie commeà la théorie d'Einstein.La même démarche a été appliquée, il y a trois ans, à la théorie "perturbative" des cordes, qui remarquablement, aavec succès ces "tests" théoriques.Il est aussi possible d'appliquer ces principes à une autre classe de théories de gravité modifiée, dites Galileon, ainsi qu'à des théories de physique des particules au-delà du modèle standard, qui pourraient être testées au LHC (Cern).