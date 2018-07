Amas d'étoiles RCW 38: un paysage céleste haut en couleurs

De nouvelles observations effectuées au moyen du Very Large Telescope de l'ESO montrent l'amas d'étoiles RCW 38 dans toute sa splendeur. Cette image fut acquise au cours d'une campagne de test de l'instrument HAWK-I équipé du système d'adaptive GRAAL. RCW 38 ainsi que les nuages debrillants qui l'environnent apparaissent clairement. De même, les spires de poussière sombre qui encerclent le c?ur brillant de ce jeune amas d'étoiles.Sur cette photographie figure l'amas d'étoiles RCW 38 capturé par l'imageurHAWK-I qui équipe le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO au Chili. Sa capacité à observer aux longueurs d'infrarouges permet à HAWK-I d'étudier les amas d'étoiles poussiéreux semblables à RCW 38, et notamment la formation d'étoiles en leur. Cet amas est composé de centaines de jeunes étoiles chaudes et massives. Il se situe à quelque 5500 annéesde ladans lade Vela (Les Voiles).Les régions centrales de RCW 38 apparaissent brillantes, teintées de. Elles sont peuplées de nombreuses très jeunes étoiles ainsi que de protoétoiles en cours de formation. Ces étoiles nouvellement nées émettent unintense qui fait briller le gaz environnant. Cetteinduite contraste nettement avec la faible lueur rouge-orangée qu'arborent les filaments de poussière cosmique qui traversent cette zone. S'ensuit cette scène remarquable, véritable oeuvre d'art celeste.D'autres clichés de cette région, acquis par leaux longueurs d'onde visibles, en donnent une vision bien? elle y apparaît dépourvue d'étoiles, masquées par la présence de gaz et de poussière intra-amas. Le fait d'observer cet amas à des longueurs d'onde infrarouges permet en revanche de s'affranchir de cette poussière cosmique, et de plonger au c?ur de cet amas d'étoiles.L'imageur HAWK-I équipe la quatrième unité télescopique (Yepun) du VLT. Il opère dans le proche infrarouge. Ses objectifs scientifiques sont multiples: acquérir des images deproches, de vastes nébuleuses, d'étoiles individuelles ainsi que d'exoplanètes. GRAAL est un système d'qui permet à HAWK-I d'acquérir ces images spectaculaires. Il utilise unde quatre faisceauxprojetés dans lenocturne, qui chacun se comporte à l'image d'uneartificielle de référence, permettant de corriger des effets de laatmosphérique, et donc d'obtenir une image plusCette image a été acquise dans le cadre d'une série d'tests ? un processus baptisé vérification? de HAWK-I et de GRAAL. Ces tests constituent le prélude à la mise en service d'unnouvel instrument sur le VLT. Ils incluent un ensemble d'observations scientifiques types destinées à vérifier et démontrer les capacités du nouvel instrument.