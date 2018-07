Recycler le CO2 par plasma pour réinventer nos sources d'énergie ?

Le processus de conversion du CO2 grâce à l'utilisation du plasma est une voie innovante qui permettra de répondre aux enjeux environnementaux de demain. Les innovative training networks (ITN: réseaux internationaux d'excellence pour la formation doctorale en Europe) 2018 ont récemment récompensé PIONEER,présenté par Olivier Guaitella (École polytechnique), Maria Elena Galvez-Parruca et Patrick Da Costa (Sorbonne Université). Le projet sera suivi paren étroite collaboration avec l'École polytechnique et le, soutenu par un large consortium de partenaires publics et privésafin de créer un programme européen commun deet une génération d'experts interdisciplinaires en couplage plasma/catalyse.Malgré le développement des énergies renouvelables, les émissions de CO2 sont en constante augmentation, principalement en raison du développement des. Or, Le CO2 est le principal responsable du. Selon les prévisions, d'ici 2040, plus de 40 gigatonnes de CO2 seront émises dans l'chaque, soit l'équivalent de lad'environ 7 000 pyramides de Gyzeh.Laconsisterait à utiliser les pics de production d'ou photovoltaïque pour convertir le CO2 en molécules à plus forte teneur énergétique, telles que l'éthanol, le méthanol (stockage chimique de l'énergie), l'ou le. La synthèse de ces molécules à partir du CO2 permettrait de produire des carburants dits "solaires" permettant de réutiliser les infrastructures énergétiques existantes mais dans un cycle du, sans. Les molécules obtenues par conversion du CO2 pourraient également servir depremière à la base du développement d'une "verte".L'objectif dede PIONEER est de créer descatalytiques capables de stimuler la réactivité et de concevoir les sources deappropriées pour chaque processus dede CO2. En effet, les plasmas froids sont une solution envisagée pour convertir le CO2. Il s'agit d'un gaz auquel on donne de l'pour être partiellement ionisé. Les plasmas froids excitent les molécules de CO2 pour les rendre plus réactives sans gaspiller d'énergie à chauffer la totalité du gaz.Le projet PIONEER permettra d'approfondir les connaissances en la matière, d'inventer de nouveaux systèmes pour valoriser le CO2 et d'explorer des voies innovantes d'avec le plasma. L'ITN va permettre de former à une expertise nouvelle endes plasmas, génie des procédés et