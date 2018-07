Détecter facilement des planètes aux longues révolutions



Données de la courbe (En géométrie, le mot courbe, ou ligne courbe désigne certains sous-ensembles du plan, de l'espace usuels. Par exemple, les droites, les segments,...) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet)...) étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.) planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en...)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

Soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification...)

jours (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil éclairent...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

période de révolution (La période de révolution, est le temps mis par un astre pour accomplir sa trajectoire, ou révolution, autour d’un autre astre. Comme une planète autour du Soleil, ou un satellite...)

astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques....)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

astronome (Un astronome est un scientifique spécialisé dans l'étude de l'astronomie.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant...)

vitesse (On distingue :)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et l'autre la contribution du corps à la force de gravitation...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction...)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

vie (La vie est le nom donné :)

Contact scientifique:

Référence publication:

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche...)

Pour découvrir et s'assurer de la présence d'une planèted'une autre étoile que le, les astronomes attendent que celle-ci ait accompli trois révolutions. Cette technique, très efficace, a toutefois ses inconvénients puisqu'elle ne permet de confirmer que la présence de planètes aux périodes de révolution relativement courtes (de quelquesà quelques mois). Pour pallier cet obstacle, une équipe d'astronomes dirigée par l'de Genève (UNIGE) vient de mettre auune méthode qui permet de s'assurer de la présence d'une planète en quelques, même si celle-ci met 10 ans pour faire le tour de son étoile. Une technique à découvrir dans la revue Astronomy&Astrophysics.La découverte d'exoplanètes se fait dans plus de 99% des cas par des méthodes indirectes, soit celle des vitesses radiales, soit celle des transits. La méthode des transits, qui consiste à repérer une baisse dede l'étoile hôte lors du passage de la planète devant elle, souffre cependant d'une limitation. Puisqu'il faut attendre au moins trois passages devant l'étoile pour confirmer l'existence d'une planète, elle ne permet pour le moment que de repérer des planètes à assez courtes, typiquement de quelques jours à quelques mois. Il faudrait effectivement attendre plus de 30 ans pour détecter à coup sûr une planète comme Jupiter (qui prend 11 ans pour faire le tour du Soleil).Pour surmonter cet obstacle, une équipe d'astronomes dirigée par Helen Giles, chercheuse au Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE et membre du PRN PlanetS, a mis au point une méthode originale. En analysant les données duKepler, elle s'est rendue compte que certaines étoiles montraient une baisse de luminosité temporaire significative, signature d'un possible transit, ou en d'autres termes d'un passage d'une planète devant l'étoile en question. "Il a quand même fallu analyser à l'?il des centaines de courbes de lumière pour en choisir une où le transit se distinguait sans équivoque", explique l'Helen Giles s'est alors intéressée à l'étoile EPIC248847494, une sous-géante située à 1500 années-lumière de la. L'astronome genevoise a dans un premierconsulté les données du satellite Gaïa pour connaître leet la distance de l'étoile. Sachant que sa baisse de luminosité indique un transit de 53, elle détecte une planète située à 4.5 fois la distance Terre-Soleil et mettant, par conséquent, à peu près 10 ans pour en faire le tour. La question qui lui restait encore à résoudre était de savoir s'il s'agissait bien d'une planète et non d'une étoile. C'est leEuler de l'UNIGE au Chili qui allait lui donner la réponse. En effet, en mesurant laradiale de l'étoile, qui permet de déduire lade la planète, elle a pu montrer que la masse de l'est inférieure à 13 fois celle de Jupiter, soit largement inférieure à la masse minimum d'une étoile qui est de 80 fois supérieure à celle de Jupiter."Cette technique pourrait donc être utilisée pour chasser des planètes Terre habitables", s'enthousiasme Helen Giles. "On a déjà trouvé des Terres, mais autour d'étoiles naines rouges dont on ne connaît pas exactement leet ses conséquences sur la". Avec sa méthode, il ne sera plus nécessaire d'attendre des années pour savoir si le transit détecté est bien dû à la présence d'une planète. "On pourrait même voir si la planète possède une ou plusieurs lunes, à l'image de notre Jupiter", conclut la chercheuse.- Helen GilesAssistante au Département d'astronomie - Faculté des sciencesCetteest publiée dansAstronomy & AstrophysicsDOI: arXiv:1806.08757