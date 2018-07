Nouveaux modèles, nouvelle technologie

Une nouvelle façon d'extraire les matières premières critiques en Europe



©OptimOre

Afin d'accroître l'indépendance de l'Europe vis à vis des matières premières critiques, le projet OptimOre, financé par l'UE, a développé un procédé efficace pour extraire le tungstène et le tantale ici-même, en Europe.Notre économie dépend fortement de certaines matières premières ? une dépendance qui ne fera qu'augmenter dans un avenir proche. Leet le tantale sont, par exemple, deux matières premières utilisées dans beaucoup des appareils électroniques que nous utilisons au quotidien. Auet à mesure que notre utilisation des biens de consommation électroniques se développe, notre dépendance vis-à-vis des matières premières qui les constituent augmente également.Le défi réside dans la rareté decomme le tungstène et le tantale en? et les gisements existants sont de piètre qualité. L'UE doit donc soit importer ces minéraux de l'extérieur de l'Europe, soit transformer les matériaux de mauvaise qualité extraits sur place. Le problème soulevé par la première option réside dans le fait que ces minerais sont souvent exploités dans des zones de conflit ou dans des conditions portant atteinte aux droits de l'. Toutefois, le traitement du minerai de mauvaise qualité extrait sur place nécessite l'utilisation de grandes quantités d'et d'? ce qui rend l'exploitation coûteuse et irréalisable.Pour augmenter l'indépendance de l'Europe vis à vis des matières premières critiques (MPC), leOptimOre, financé par l'UE, a mis auun processus efficace pour l'extraction des minerais trouvés en Europe. Plus spécifiquement, le projet optimise les processus de concassage, de broyage et depour le tungstène et le tantale par un processus de production rapide et flexible, basé sur de nouveaux modèles logiciels et unede détection avancée."OptimOre met en application des technologies intelligentes afin de créer un processus plus efficace et plus flexible pour broyer et séparer les minerais de tantale et de tungstène," explique ledu projet Josep Oliva. "En conséquence, notre procédé augmente les rendements de 7 % à 12 %, avec des économies d'énergie de 5 % par rapport aux meilleurs procédés actuellement sur le marché."Le système OptimOre introduit de nouveaux modèles pour les machines à concasser et le broyage à haute précision,en apportant des améliorations aux processus de séparation paret flottation. Il se sert également des avancées end'pour automatiser divers outils dePar exemple, les modèles des machines à concasser sont basés sur le type d'équipement, le mode opérationnel et la caractérisation du minerai. Les modèles visent à améliorer la consommation d'énergie, la prédiction de la distribution granulométrique et la composition du minerai. "En utilisant la composition ou la concentration des éléments, comme paramètres du modèle, nous sommes en mesure de mieux comprendre comment sont libérés les matières premières critiques pendant lade concassage," explique M. Oliva.Le projet a également étudié des technologies pour la séparation magnétique à haute et basse intensité, par voie sèche ou humide. Sur la base des expériences de laboratoire menées dans le séparateur magnétique à haute intensité par voie humide, un modèle de calcul a été créé et validé avec différents matériaux. "Le défi consistait à créer un nouveau modèle de calcul avec une marge d'erreur inférieure à 10 %," explique M. Oliva. "La marge d'erreur varie de 8,6 % à 26 % pour le modèle établi, alors que la marge d'erreurpour le modèle que nous avons créé varie de 1,9 % à seulement 4,5 %."D'après M. Oliva, le projet OptimOre place l'UE à l'avant-garde des technologies et des solutions durables en matière de traitement des minerais. De plus, la technologieau cours du projet offre une valeur ajoutée et crée de nouveaux emplois, aussi bien dans la production de matériaux que dans les industries en aval. Le système optimise également les consommations en énergie et en eau, augmentant ainsi l'efficacité globale du processus et réduisant l'empreinte environnementale de l'industrie."La technologie développée audu projet OptimOre rend possible le traitement des types de gisements de faible teneur rencontrés en Europe," ajoute M. Oliva. "En utilisant la technologie que nous avons développée, l'industrie du traitement des minerais améliorera son rendement, permettant ainsi d'exploiter de manière plus efficace les matières premières critiques, ici en Europe."Pour plus d'information voir: projet OptimOre