ATLAS: les désintégrations du boson de Higgs en paires de quarks b enfin observées !

IN2P3 (L'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (IN2P3) est un institut de recherche fondamentale du CNRS dont le domaine de recherche est comme son nom...)

boson de Higgs (Le boson de Higgs est une particule élémentaire dont l'existence a été proposée en 1964 par Gerry Guralnik, C.R. Hagen, et Tom Kibble; Robert Brout et François Englert (et...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré...)

boson (Les bosons représentent une classe de particules qui possèdent des propriétés de symétrie particulières lors de l'échange de particules : un système de particules identiques se comportant...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle aussi physique des hautes énergies car de nombreuses...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

scalaire (Un vrai scalaire est un nombre qui est indépendant du choix de la base choisie pour exprimer les vecteurs, par opposition à un pseudoscalaire, qui est un nombre qui peut...)

univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

masse (Le terme masse est utilisé pour désigner deux grandeurs attachées à un corps : l'une quantifie l'inertie du corps (la masse inerte) et...)

Large Hadron Collider (Le LHC (Large Hadron Collider, « Grand Collisionneur Hadronique ») est le prochain grand accélérateur de particules qui sera mis en opération en 2007 au CERN à la frontière franco-suisse. Une fois...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents domaines :)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude...)

fusion (En physique et en métallurgie, la fusion est le passage d'un corps de l'état solide vers l'état liquide. Pour un corps pur, c’est-à-dire pour une substance...)

paire (On dit qu'un ensemble E est une paire lorsqu'il est formé de deux éléments distincts a et b, et il s'écrit alors :)

quark (Les quarks sont des fermions que la théorie du modèle standard décrit, en compagnie de la famille des leptons, comme les constituants élémentaires de la matière.)

bruit de fond (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe sous forme d'objets ayant des formes particulières. Les signaux lumineux sont employés depuis la nuit des...)

bruit (Dans son sens courant, le mot de bruit se rapproche de la signification principale du mot son. C'est-à-dire vibration de l'air pouvant donner lieu à la création d'une sensation auditive.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

expérimentale ( En art, il s'agit d'approches de création basées sur une remise en question des dogmes dominants tant sur le plan formel, esthétique, que sur le plan culturel et politique....)

physique nucléaire (La physique nucléaire est la description et l'étude du principal constituant de l'atome : le noyau atomique. On peut distinguer :)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances...)

section efficace (Une section efficace est une grandeur physique correspondant à la probabilité d'interaction d'une particule pour une réaction donnée de la physique nucléaire ou de la...)

combinaison (Une combinaison peut être :)

statistique (Une statistique est, au premier abord, un nombre calculé à propos d'un échantillon. D'une façon générale, c'est le résultat de l'application d'une méthode statistique à un ensemble de...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent,...)

total ( Total est la qualité de ce qui est complet, sans exception. D'un point de vue comptable, un total est le résultat d'une addition, c'est-à-dire une somme....)

phase (Le mot phase peut avoir plusieurs significations, il employé dans plusieurs domaines et principalement en physique :)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

Des avancées importantes dans la compréhension du boson de Higgs viennent d'être annoncées par la Collaboration ATLAS à la conférence ICHEP à Séoul, avec les observations de sa désintégration en paires de quark bottom, ainsi que de sa production en association avec les bosons W et Z. Ces résultats, auxquels ont significativement contribué des chercheurs de l', s'inscrivent dans un programme de mesure des propriétés dudémarré suite à sa découverte en 2012, et complètent l'de ses couplages de Yukawa aux fermions chargés élémentaires de la troisième génération.Lede Higgs a été prédit en 1964 dans le cadre du modèle standard (MS) de la, comme la particule associée auqui imprègne l'et qui donne leuraux fermions élémentaires et aux bosons W et Z par leurs interactions avec le champ de Higgs. Cette construction théorique a été confirmée le 4 juillet 2012, lorsque les collaborations ATLAS et CMS ont annoncé la découverte, en utilisant environ 10 fb^-1 de collisions proton-proton (pp) produites par le(LHC), d'une particule présentant les caractéristiques d'un boson de Higgs standard d'une masse d'environ 125 GeV.Depuis lors, le LHC a produit unde collisions pp, correspondant à des luminosités intégrées de 25 fb^-1 aux énergies de 7 et 8 TeV lors du Run-1 du LHC (jusqu'à fin 2012) puis de 80 fb^-1 à 13 TeV (Run-2, entre 2015 et 2017). L'analyse de cesa conduit à l'de nombreux canaux de désintégration (yy, ZZ, WW, TT) et modes de production (fusion de gluons,des bosons vecteurs ou VBF, et, plus récemment, en association avec unedetop, ttH) prédits par le modèle standard.Avec un rapport d'embranchement de 58%, le processus H->bb (Higgs en paire de quarks) constitue le mode de désintégration le plus probable du boson de Higgs, mais souffre d'un niveau deimportant au LHC ce qui rend son observation très difficile.La principale méthode pour améliorer le rapportsurest de rechercher les événements VH où le boson de Higgs est produit en association avec un boson V (V = W, Z) se désintégrant en leptons (Z->vv, W->lv, Z->ll) et donc avec une signature caractéristique comprenant 2 jets de quarks b et des leptons chargés et/ou de l'transverse manquante (signaturedes neutrinos).Ce canal avait déjà été mis en évidence au Tevatron (collaborations CDF et D0) en 2012 avec 10 fb^-1, et en 2016 par ATLAS et CMS sur les données du Run-2 avec 36 fb^-1 de données, mais l'observation définitive de ce processus fondamental était encore manquante.C'est chose faite, avec l'analyse de 80 fb^-1 des données du Run-2 présentée à ICHEP 2018 par la collaboration ATLAS, dans laquelle les équipes IN2P3 du Laboratoire deet des hautes énergies (LPNHE, CNRS/Université Pierre et Marie Curie/UniversitéDiderot) et du Laboratoire de l'accélérateur linéaire (LAL, CNRS/Université Paris-Sud), partenaires duANR Hbb+ttH@LHC, ont contribué fortement: celle-ci a montré un signal de désintégrations VH, V->leptons, H->bb avec une signification de 4,9 écarts-types.Cette mesure a été ensuite combinée avec la même mesure effectuée sur les données du Run-1 et avec lades désintégrations H->bb dans les modes de production ttH (analyses auxquelles deux autres équipes françaises partenaires du même projet ANR, celle du CPPM-Marseille et celle de l'IRFU-Saclay avaient contribué) et VBF.Cettea conduit à l'observation des désintégrations Hàbb avec une sensibilitéde 5,4 écarts standards, et à une mesure du taux d'embranchement de la désintégration Hàbb en très bon accord avec le modèle standard, avec une incertitude d'environ 20%. Ce résultat, avec les mesures des taux de désintégration du Higgs en tt et de la production ttH annoncées plus tôt cette, complète l'observation des couplages du boson de Higgs aux fermions chargés élémentaires de la troisième génération, et confirme ainsi les prédictions du modèle standard dans le secteur de Yukawa ? pour la troisième génération ? avec une précision meilleure que 20%.La combinaison des résultats de l'analyse VH, Hàbb avec des recherches des événements VH utilisant les désintégrations du boson de Higgs en deuxou en deux bosons Z a aussi conduit à l'observation ? avec une sensibilité statistique de 5,3 écarts standards ? de la production VH, le seul mode de production avec une section efficace supérieure à 1% duqui n'avait pas encore été confirmé.Le prochain défi est d'améliorer la précision de ces mesures, et d'étendre les tests du secteur de Yukawa à la deuxième génération de fermions. Du fait de la faiblesse de ces couplages de très grandes quantités de données seront nécessaires, que l'expérience ATLAS collectera lors du Run-3 puis de laà hautedu LHC.