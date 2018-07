Un interrupteur moléculaire magnétique viable à haute température

L'électronique n'a qu'un seul mot d'ordre: "plus petit, toujours plus petit". À ce jeu-là, les circuits imprimés atteignent leurs limites physiques et les futures évolutions sont à chercher à l'échelle de la molécule. Et justement, une équipe du Centre dePaul Pascal (CNRS/Université de Bordeaux) vient de créer unmoléculaire magnétique actionnable à des températures intéressantes pour de futures applications, en particulier pour le stockage d'information tel que dans des disques durs. Ces travaux sont publiés dansConcrètement, la construction d'un interrupteur moléculaire par l'équipe "Moléculaire &", du Centre de Recherche Paul Pascal (CNRS/Université de Bordeaux), est un pas de plus vers une révolution d'échelle quil'électronique. Pourquoi ? Parce qu'unn'est rien d'autre qu'un interrupteur à 2 valeurs, ouvert ou fermé. Deux valeurs qui se matérialisent enpar un 0 ou un 1, les fameux "bits". Un octet, qui contient 8 bits, représente ainsi 2? possibilités, soit 256. En passant à l'échelle de la, et si l'on reprend les travaux des chercheurs français qui démontrent 4 valeurs possibles, on peut alors imaginer des octets de 4? possibilités, soit 65 536 ! Le stockage informatique serait alors démultiplié."La partie importante de notre preuve de concept, c'est le ligandplacé entre les deux métaux, les deux centres magnétiques", précise Pierre Dechambenoit, un des auteurs de cette publication. "Il est composé de plusieurs cycles de, d'et d', et il ne permet qu'une faibleentre les deux centres magnétiques dans son état normal. Une fois réduit, il devient lui-même magnétique et permet une très forte communication entre ses deux voisins. Une deuxième réduction lui fait à nouveau perdre son magnétismeen conservant une forte communication entre les deux centres magnétiques." La prouesse de ce ligand est de promouvoir cette forte communication et ainsi permettre à l'interrupteur de fonctionner à plusieurs centaines de kelvins. L'information est de taille car ce type de molécules magnétiques est généralement fonctionnel à des températures proches de 0 K, soit -273 °C.L'initiale utilise des ions cobalt en tant que centres magnétiques car ils sont simples d'utilisation. Les recherches vont maintenant se tourner vers d'autres métaux de transition, plus difficiles à manipuler mais qui devraient, enavec le ligand, permettre une communication à des températures encore plus élevées.Xiaozhou Ma, Elizaveta A. Suturina, Siddhartha De, Philippe Négrier, Mathieu Rouzières, Rodolphe Clérac et Pierre DechambenoitRedox-Active Bridging Ligand as a Tool to PromoteDelocalization, High Spin Complexes and Magnetic Multi-SwitchabilityAngewandte Chemie Internatinal Edition ? Avril 2018