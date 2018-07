Un nouveau dispositif d'optique adaptative installé sur le VLT génère des images d'une très grande définition

Le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO vient de capturer sa première lumière au moyen d'un tout nouveau dispositif d'optique adaptative baptisé Tomographie Laser ? et d'acquérir des images tests particulièrement détaillées de la planète Neptune, d'amas d'étoiles et d'autres objets célestes. L'instrument pionnier MUSE positionné en modeÉtroit et combiné au module d'GALACSI, peut désormais utiliser cette nouvelle technique de correction de laà diverses altitudes atmosphériques. Il devient dès lors possible de capturer, depuis le sol et dans le domaine visible, des images dotées d'unesupérieure à celle des images acquises par ledu consortium NASA/ESA. Lad'images particulièrement résolues avec les capacités spectroscopiques de MUSE permettra aux astronomes d'étudier les propriétés d'objets astronomiques avec des détails bien plus fins qu'auparavant.L'instrument MUSE (Explorateur Spectroscopique doté de Plusieurs Unités) qui équipe le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO fonctionne avec un dispositif d'adaptative baptisé GALACSI. Ce module utilise le Système d'Etoiles Guides4LGSF, un sous-système d'Optique Adaptative (AOF). L'AOF procure une optique adaptative aux instruments qui équipent la quatrième unité télescopique (UT4) du VLT. MUSE fut le premier instrument à bénéficier de cette nouvelle installation et dispose désormais de deux modes d'optique adaptative ? le Mode Champ Large et le Mode Champ Etroit.Le Mode Champ Large de MUSE combiné au Mode Sol de GALACSI permet de corriger des effets de la turbulence atmosphérique jusqu'à unede 10 000 mètres et sur un champ derelativement étendu. Le nouveau Mode Champ Etroit basé sur la tomographie laser corrige de la plupart des effets de la turbulence atmosphérique au-dessus duet génère des images bien plus détaillées, mais sur unedubeaucoup plus restreinte.Grâce à cette nouvelle, le télescope UT4 de 8 mètres atteint la limite théorique de netteté de l'image et s'affranchit totalement des effets de la turbulence atmosphérique. Un tel résultat est extrêmement difficile à atteindre dans le domaine visible. Les images acquises sont comparables, en termes de netteté, à celles capturées par ledu consortium NASA/ESA. Les astronomes peuvent désormais étudier, dans les moindres détails, des objets aussi fascinants que les trous noirs supermassifs situés au centre delointaines, les jets issus de jeunes étoiles, les amas globulaires, les supernovae, les planètes duainsi que leurs, et bien d'autres objetsL'optique adaptative est une technique permettant de compenser l'effet de flou généré par l'terrestre, un problème d'rencontré par l'des télescopes opérant depuis le sol. La même turbulence atmosphérique responsable du scintillement des étoiles observées à l'?il nu, se traduit par l'd'images floues de l'au moyen des grands télescopes. En effet, laen provenance des étoiles et des galaxies subit une déviation lors de sa traversée de l'atmosphère terrestre. Ce phénomène oblige les astronomes à utiliser des technologies intelligentes pour améliorer artificiellement la qualité des images acquises.Afin d'atteindre cet objectif, quatre lasers brillants reliés à l'UT4 projettent sur le ciel des rayons de 30 centimètres dedeorange vive. Ces rayons excitent lesdeprésents dans la haute atmosphère et génèrent des Etoiles Guides Laser artificielles. Les systèmes d'optique adaptative utilisent la lumière de ces ?étoiles? pour quantifier lede turbulence atmosphérique et déterminer les corrections à apporter, quelque mille fois par. S'ensuit la distorsion dusecondaire mince et déformable de l'UT4, en réponse à la déviation de la lumière.MUSE n'est pas le seul instrument à bénéficier de ce dispositif d'Optique Adaptative. Un autre système d'optique adaptative baptisé GRAAL fonctionne déjà de concert avec laHAWK-I. S'ensuivra, dans quelques années, le nouvel instrument ERIS, doté de performances élevées. Ces développements essentiels dans le domaine de l'optique adaptative augmentent encore lades télescopes de l'ESO, tournés vers l'Univers.La mise à disposition de ce nouveau mode d'acquisition d'images constitue une étape clé pour l'Extremely Large Telescope de l'ESO, qui utilisera la Tomographie Laser pour atteindre ses objectifs scientifiques. Les résultats obtenus sur l'UT4 au moyen de l'AOF permettront aux ingénieurs et aux scientifiques de l'ELT d'implémenter une semblabled'optique adaptative sur le géant de 39 mètres de diamètre.