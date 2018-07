La plus longue éclipse de Lune du siècle

Une éclipse de Lune sera visible depuis une grande partie du territoire français ce vendredi 27 juillet 2018. L'Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides de l'Observatoire de Paris précise que c'est la deuxième éclipse dede l'2018, et la plus longue duIl y ade Lune, à la, lorsque le, laet la Lune sont parfaitement alignés: l'de la Terre, réfléchie par le Soleil, se projette alors sur la Lune et l'éclipse dans sa totalité.Vendredi 27 juillet, en France, on ne pourra pas observer les deux premières phases de l'éclipse: l'entrée dans la pénombre et l'entrée dans l'ombre. Une grande partie de lapourra voir le début de la totalité; seul ledune pourra pas bénéficier de ce spectacle céleste. Puis toutes les autres phases seront observables, car la Lune sera levée. Le maximum de l'éclipse sera visible depuis l'deau moment même où la Lune sera au zénith. Elle sera également visible, mais pas dans son intégralité, depuis la totalité dumétropolitain.À l', l'deet de calcul des éphémérides (IMCCE) en a établi les circonstances généralesenlégal français:- Entrée dans la pénombre: 19h 14min 4s- Entrée dans l'ombre: 20h 24min 2s- Commencement de la totalité: 21h 30min 1s- Maximum de l'éclipse: 22h 21min 4s- Fin de la totalité: 32h 13min 1s- Sortie de l'ombre: 00h 19min 2s- Sortie de la pénombre: 01h 28min 4sC'est une éclipse presque centrale, sade totalité durera 1h 42m 58,83s - ce qui en fait la plus longue du siècle - et sa magnitude est 1,61.La nuit du vendredi 27 juillet 2018 est spectaculaire car Mars sera en grande opposition, montrant unet une brillance inhabituels !