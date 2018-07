L'ytterbium, la mémoire quantique de demain

Trouver le bon matériau pour confectionner les mémoires quantiques

Un point magique pour le graal des terres rares (Les terres rares sont un groupe de métaux aux propriétés voisines comprenant le scandium 21Sc, l'yttrium 39Y et les quinze lanthanides.)

Les avantages de l'ytterbium

La communication et la cryptographie quantiques sont l'avenir de la communication hautement sécurisée. Mais il reste à relever de nombreux défis avant la mise sur pied d'un réseau quantique mondial, notamment la propagation du signal quantique sur de longues distances. Un défi majeur consiste à créer des mémoires capables de stocker l'information quantique portée par la. Des chercheurs de l'de Genève (UNIGE), en collaboration avec le, ont découvert un nouveaudans lequel un élément, l'ytterbium, est capable de stocker et protéger la fragile information quantique,en fonctionnant à des fréquences élevées. Cela en fait un candidatpour desréseaux quantiques, dont l'objectif est de propager lesur de longues distances en servant de répéteurs. Ces résultats sont publiés dans la revue Nature Materials.Aujourd'hui, lapasse par la, sur quelques centaines de. Elle est caractérisée par son aspect de haute sécurité: il est en effet impossible de copier les informations ou de les intercepter sans les faire disparaître. Toutefois, cette impossibilité de copier le signal empêche aussi les scientifiques de l'amplifier pour le diffuser sur de longues distances, comme c'est le cas avec lewifi.Le signal ne pouvant être ni copié ni amplifié sous peine de disparaître, les scientifiques se penchent actuellement sur la fabrication de mémoires quantiques capables de le répéter en capturant les photons et en les synchronisant entre eux afin de les diffuser toujours plus loin. Reste à trouver le matériau approprié pour confectionner ces mémoires quantiques. "Toute la difficulté est de trouver un matériau capable d'isoler l'information quantique portée par les photons des perturbations environnementales pour que l'on puisse les retenir environ uneet les synchroniser entre eux, explique Mikael Afzelius,au Département deappliquée de la Faculté des sciences de l'UNIGE. Or, en une seconde, unparcourt environ 300 000 km!" Les physiciens et les chimistes doivent donc trouver un matériau très bien isolé des perturbations, mais capable de fonctionner à des hautes fréquences permettant de stocker et restituer lerapidement, deux caractéristiques souvent considérées comme étant incompatibles.Aujourd'hui, il existe déjà des prototypes dequantique testés en laboratoire, notamment à base de terres rares comme l'europium ou le praséodyme, mais leurn'est pas encore assez élevée. "Nous nous sommes alors intéressés à unerare dupériodique qui avait été très peu étudiée, l'ytterbium", expose Nicolas Gisin, professeur au Département de physique appliquée de la Faculté des sciences de l'UNIGE et fondateur d'ID Quantique. "Notre objectif est de trouver le matériau idéal pour la confection des répéteurs quantiques, et cela passe par l'isolation desde leurqui a tendance à perturber le signal", complète-t-il. Cela semble être le cas avec l'ytterbium !En soumettant cette terre rare à des champs magnétiques très précis, les physiciens de l'UNIGE et du CNRS ont découvert qu'elle entre dans un état d'insensibilité qui la coupe des perturbations de son environnement et qui permet de piéger le photon pour le synchroniser. "Nous avons trouvé un "point magique" en variant l'et la direction du, s'enthousiasment Alexey Tiranov, chercheur au Service de physique appliquée de la Faculté des sciences de l'UNIGE, et Philippe Goldner, chercheur à l'dede(CNRS/Chimie ParisTech). Lorsque ce point est atteint, on augmente d'un facteur 1 000 lesde cohérence des atomes d'ytterbium, tout en travaillant à des hautes fréquences!"Les physiciens sont actuellement ende construire des mémoires quantiques à base d'ytterbium qui permettent de réaliser rapidement les transitions d'unà l'autre, tout en gardant le photon le plus longtemps possible pour effectuer la synchronisation nécessaire. "Ce matériau ouvre un nouveaudes possibles dans la création d'un réseau quantique mondial et souligne l'importance de poursuivre des recherches fondamentales en parallèle à des recherches plus appliquées, comme la création d'une mémoire quantique", conclut Mikael Afzelius.