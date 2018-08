Synergie entre le magnétisme d'un ion métallique et la chimie d'une molécule

Certains stimuli peuvent changer l'état de spin d'un ion métallique. Des chercheurs de l'Institut de science et d'ingénierie supramoléculaires et du Centre de recherche Paul Pascal ont étudié cette conversion de spin afin de comprendre son influence sur lade ces molécules. Ainsi, aud'un complexe moléculaire d'ions ferreux, ils ont montré l'existence d'une forte synergie entre l'état magnétique des ionset les propriétés chimiques du complexe. Ces travaux, publiés dans le Journal of American Chemical Society, ouvrent la voie aude la réactivité de certains ligands organiques et à la conception de nouveauxmagnétiques.Température,ou réaction chimique, de nombreux stimuli peuvent induire une conversion de. Cette propriété d'origine quantique, qui est connue pour unlimité d'ions métalliques tels que l'ferreux (Fe(II)), permet de le stabiliser dans deux états électroniques. Dans son état de bas spin, tous les électrons sont par paires, alors qu'à l'état haut spin certains sont célibataires. Des chercheurs de l'deet d'supramoléculaires (CNRS/Université de Strasbourg) et du Centre dePaul Pascal (CNRS/Université de Bordeaux) ont étudié le phénomène au sein d'unmoléculaire composé de quatre ions Fe(II), reliés par quatre ligands organiques. En contrôlant l'ajout une base, ils ont retiré progressivement deux protons à chaque ligand, ce qui, d'une façon générale, entraîne la conversion continue des ions fer de l'état haut spin vers leur état bas spin. Lorsque les huit protons disponibles sont éliminés, tous les ions fer sont dans leur état bas spin.Le résultat principal de leurs travaux est obtenu lorsqu'il ne reste que quatre protons et que le complexe possède deux ions fer dans chaque état magnétique. On pourrait s'attendre à ce que la perte de quatre protons se fasse de façon uniforme et qu'il ne reste qu'unsur chaque ligandde chaque ion fer, mais ce n'est pas le cas. Ainsi les ligands autour des deux ions fer dans leur état bas spin perdent leurs deux protons alors que ceux entourant les ions fer dans leur état haut spin en conservent deux. Cette, qui n'est visible que sur un carré moléculaire, démontre que l'état de spin du fer influence l'agencement des protons, et donc la constante d'acidité des ligands. Le phénomène se produit aussi bien dans un solide que lorsque le complexe est en solution. Ainsi, ces travaux pourraient être exploités pour le contrôle de la réactivité de certains ligands organiques et dans la conception de nouveaux matériaux moléculairesSébastien Dhers, Abhishake Mondal, David Aguilà, Juan Ramírez, Sergi Vela, Pierre Dechambenoit, Mathieu Rouzières, Jonathan R. Nitschke, Rodolphe Clérac & Jean-Marie Lehn.Spin State Chemistry: Modulation of Ligand pKa by Spin State Switching in a [2×2] Iron(II) Grid-Type ComplexJ. Am. Chem. Soc. 2018, 140 (26), pp 8218?8227, doi: 10.1021/jacs.8b03735 Rodolphe Clérac , Centre de Recherche Paul Pascal (CRPP), UMR 5031, Equipe "Matériaux Moléculaires &" 115du Dr. Albert Schweitzer, 33600 Pessac, France. Jean-Marie Lehn , Institut de Science et d'Ingénierie Supramoléculaires (ISIS), UMR 7006, "Laboratoire de Chimie Supramoléculaire" 8 allée Gaspard Monge, 67000 Strasbourg, France.