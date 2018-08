3-5 août 2018: Nuits des étoiles, les manifestations près de chez vous

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

planète (Une planète est un corps céleste orbitant autour du Soleil ou d'une autre étoile de l'Univers et possédant une masse suffisante pour que sa gravité la maintienne en...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la...)

planète rouge (Planète rouge (Red Planet) est un film américain réalisé par Antony Hoffman, sorti en 2000.)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

géante (Une étoile géante est une étoile de classe de luminosité II ou III. Dans le diagramme de Hertzsprung-Russell, les géantes forment...)

voûte (Une voûte (ou voute) est un élément architectural de couvrement intérieur d'un édifice présentant un intrados. La voûte travaille comme un arc et son équilibre suppose la...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

cicatrices (Cicatrices est le premier album de la série de science-fiction Orbital constituée de diptyques, dessiné par Serge Pellé et écrit par Sylvain...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

Pourquoi s'intéresse t-on à Mars?

eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec sa mesure,...)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie courante, elle est reliée...)

vie (La vie est le nom donné :)

désert (Le mot désert désigne aujourd’hui une zone stérile ou peu propice à la vie, en raison du sol impropre, ou de la faiblesse des...)

Mort (La mort est l'état définitif d'un organisme biologique qui cesse de vivre (même si on a pu parler de la mort dans un sens cosmique plus général, incluant par exemple la mort des...)

Les Nuits des étoiles auront lieu les 3, 4 et 5 août 2018. Plus de 470 manifestations sont organisées pour vous permettre à nouveau de contempler la voûte céleste. Cet été, la star des nuits estivales n'est pas unemais laMars.3 magnifiques moments d'duvous attendent les 3, 4 et 5 août pendant les Nuits des étoiles 2018, l'événement annuel de l'AFA (l'Association Française d'Astronomie) soutenu par le CNES. Fait rarissime, la planète Mars sera très proche de la: à 57,6 millions de km, ça n'était pas arrivé depuis 15 ans ! Lareste un objectif de choix pour les curieux du ciel mais aussi pour les missions spatiales d'. Son éclat orangé devrait dépasserl'été la planèteJupiter. Et hormis Vénus, brillante au crépuscule, nul astre ne pourra rivaliser avec Mars sous laétoilée. L'occasion de braquer lunettes et télescopes vers cearide, parfois agité par de grandes tempêtes de poussières, et marqué par lesd'une anciennevolcanique.Nous savons aujourd'hui que Mars fut, il y a un peu plus de 4 milliards d'années, comme notre propre planète Terre. Des nuages filaient dans son ciel ; de l'coulait à sa; il y pleuvait et laétait douce. Elle était "habitable". Et ce, au même moment ou, sur la Terre, lafaisait son apparition. Puis, tout a dérapé. Mars a perdu ces conditions propices et s'est transformée en...Carte des manifestations des Nuits des étoiles 2018 les 3, 4 et 5 août: https://www.afastronomie.fr/la-carte-des-manifestations-des-nuits-des-etoiles