Un vestige stellaire révèle l'origine de molécules radioactives

Grâce à ALMA et NOEMA, des astronomes ont pour la première fois détecté, avec certitude, une molécule radioactive dans l'espace interstellaire. La fraction radioactive de cette molécule consiste en un isotope d'aluminium. Les observations révèlent que ceta été disséminé dans l'espace après que deux étoiles aient collisionné, donnant naissance à unbaptisé CK Vulpeculae. C'est la toute première fois que cet élément est détecté aud'une source connue. Cet isotope avait précédemment été identifié au sein d'unde rayons gamma, dont l'origine précise était demeurée inconnue.L'équipe, emmenée par Tomasz Kaminski (Centre Harvard-Smithson dédié à l', Cambridge, Etats-Unis), a utilisé le Vaste(Sub-)Millimétrique de l'Atacama (ALMA) ainsi que le Réseau Millimétrique Etendu du(NOEMA) dans le but de détecter une source de l'isotope radioactif de l'aluminium-26. La source, baptisée CK Vulpecula, fut pour la première fois observée en 1670. A cette époque, elle apparaissait brillante, de, et fut classée parmi les ?nouvelles étoiles?. Elle était alors visible à l'oeil nu. Puis, sadécrût rapidement. A l'actuelle, de puissants télescopes sont nécessaires pour observer les restes de cette? des restes constitués d'unecentrale de faible brillance entourée d'un halo derougeoyante s'éloignant progressivement.348 années après leur détection, les restes de cette fusionexplosive arborent la signature claire et convaincante de l'aluminium-26, un isotope radioactif de l'. Il s'agit de la toute premièreradioactive instable détectée avec certitude en dehors du. Les isotopes instables sont caractérisés par un excès d'et se transforment progressivement en des éléments stables.?Cette premièrede l'isotope au sein d'un objet semblable à une étoile présente également un intérêt dans leplus large de l'évolution chimique de notre?, précise Tomasz Kaminski. ?C'est la toute première fois qu'une source active du noyau radioactif de l'aluminium-26 est identifiée de façon directe.?Tomasz Kaminski et son équipe ont détecté la signature spectrale unique de molécules composées d'aluminium-26 et de fluorine (26AlF) dans les restes situés ende CK Vulpeculae, distante de quelque 2000 annéesde la. Lorsque ces molécules tournoient en se déplaçant, elles émettent une raie spécifique dans le domaine millimétrique. Les astronomes estiment que ce processus baptisé transition rotationnelle constitue l'étalon-or pour la détection de moléculesL'de cet isotope particulier offre des compléments d'information relatifs au processus de fusion ayant donné naissance à CK Vulpeculae. Elle révèle également que les couches intérieures, denses et profondes d'une étoile, au sein desquelles se forment les éléments lourds et les isotopes radioactifs, peuvent être brassées et expulsées dans l'espace sous l'effet de collisions stellaires.?Nous observons le coeur d'une étoile déchirée voici trois siècles par une?, ajoute Tomasz Kaminski.Les astronomes ont également découvert que les deux étoiles ayant fusionné étaient de masses relativement faibles, l'une des deux consistant en unerouge dont laétait comprise entre 0,8 et 2,5 masses solaires.Radioactif par nature, l'aluminium-26 se désintégrera pour gagner en stabilité, l'un des protons du noyau se transformant alors en. Au cours de ce processus, le noyau excité émet unhautement énergétique, que nous détectons sous la forme d'ungammaLes détections antérieures de photons gamma ont révèlé que lacontenait quelque deux masses solaires d'aluminium-26. Toutefois, le processus de création desradioactifs demeurait largement inconnu. En outre, la méthode de détection des rayons gamma ne favorisait pas la détermination de leur origine précise. Grâce à ces nouvelles mesures, les astronomes ont pour la première fois détecté uninstable au sein d'une molécule extra-solaire.Toutefois, l'équipe a conclu de ses observations que la production d'aluminium-26 par des objets semblables à CK Vulpeculae ne constitue probablement pas la source principale d'aluminium-26 dans la Voie Lactée. La masse d'aluminum-26 contenue au sein de CK Vulpeculae représente approximativement le quart de la masse de. Considérant la rareté de ce type d'événements, il est fortement improbable que ces objets constituent les seules sources de cet isotope au sein de la galaxie. Ce résultat offre donc de nouvelles perspectives d'étude de ces molécules radioactives.