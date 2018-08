Beauté et élégance célestes

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

Télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la luminosité ainsi que la taille...)

Sondage ( Un sondage peut désigner une technique d'exploration locale d'un milieu particulier. Un sondage peut également être une méthode statistique...)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la...)

pollution (La pollution est définie comme ce qui rend un milieu malsain. La définition varie selon le contexte, selon le milieu considéré et selon ce que l'on...)

austral (Le mot austral (du latin australis) est un adjectif qualifiant ce qui se situe dans l'hémisphère sud.)

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le plaisir procuré explique la très grande participation des...)

échantillon (De manière générale, un échantillon est une petite quantité d'une matière, d'information, ou d'une solution. Le mot est utilisé dans différents...)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été spécifiquement conçu.)

Observatoire Astronomique (Un observatoire astronomique est un lieu destiné à l'observation astronomique. Les laboratoires modernes sont largement dotés d'instruments scientifiques; d'abord...)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par des lignes imaginaires, traçant...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s)...)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus précisément le terme est employé...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume propre : un gaz tend...)

marée (La marée est le mouvement montant (flux ou flot) puis descendant (reflux ou jusant) des eaux des mers et des océans causé par l'effet conjugué des forces de...)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par ailleurs la suite de deux autres Galaxie, cette fois au singulier.)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale supérieure du torse d'un animal, et en particulier celle des mammifères qui englobe...)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.)

Voie Lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois simplement « la Galaxie », avec une majuscule) est le nom de la galaxie dans laquelle se situent le Système solaire (dont la...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il...)

Système Solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour de lui (autrement dit, notre système...)

traînée (En mécanique des fluides, la traînée est la force qui s'oppose au mouvement d'un corps dans un liquide ou un gaz. Mathématiquement c'est la composante des efforts exercés sur...)

astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres et qui, à la différence d’une comète,...)

trace (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission européenne dans le...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La lumière est intimement liée...)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon,...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

tout (Le tout compris comme ensemble de ce qui existe est souvent interprété comme le monde ou l'univers.)

environnement (L'environnement est tout ce qui nous entoure. C'est l'ensemble des éléments naturels et artificiels au sein duquel se déroule la vie humaine. Avec les enjeux écologiques...)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est...)

spirale ((voir page de discussion))

Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la Terre toutes les 100 minutes. Il est nommé en l'honneur...)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

Télescope Spatial Hubble (Le télescope spatial Hubble (en anglais, Hubble Space Telescope ou HST) est un télescope en orbite à environ 600 kilomètres d'altitude, il effectue un tour complet de la...)

Une multitude de galaxies étincelantes peuplent ce cliché acquis par le Télescope de Sondage du VLT de l'ESO, un télescope de 2,6 m à la pointe de la technologie conçu pour sonder le ciel dans le domaine visible. La multitude de galaxies visibles sur cette image présente des caractéristiques dont l'étude permet aux astronomes de découvrir la structure galactique dans ses moindres détails.Le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO est capable d'observer des objets astronomiques de faibledans les moindres détails. Mais lorsque les astronomes souhaitent étudier la diversité galactique, il leur faut utiliser un autre type d'instrument, doté d'undeplus étendu, tel lededu VLT (VST). Il fut conçu à des fins d'de vastes portions des cieux chiliens vierges de toute, et offre aux astronomes des relevés célestes détaillés de l'hémisphèreLes puissantes capacités d'du VST ont conduit une équipe internationale d'astronomes à effectuer un relevé de galaxies de type primitif (VST Early-type GAlaxy Survey, VEGAS), puis à étudier unde galaxies elliptiques dans l'hémisphère austral. Grâce à OmegaCAM, unultra-sensible situé au c?ur du VST, une équipe emmenée par Marilena Spavone de l'INAF ?de Capodimonte à Naples en Italie, a capturé des images d'une grande diversité de galaxies de ce type évoluant dans différents environnements.NGC 5018 est l'une de ces galaxies. Située dans lade la Vierge, elle apparaît deblanche, laiteuse, près du centre de cette image. A première vue, elle ressemble à une tâche diffuse. Observée de plus près, un mincedeet d'étoiles ? une queue de? semble s'échapper de cetteelliptique. Ces petites particularités galactiques que sont les queues de marées et autres flux d'étoiles témoignent d'interactions galactiques et constituent des éléments essentiels à une meilleure compréhension de la structure ainsi que de lades galaxies.Sur cette splendide image de 400 megapixels figurent non seulement de nombreuses galaxies elliptiques ? ainsi que quelques galaxies spirales, mais également une grande diversité d'étoiles brillantes en avant-plan aude notre, la. Ces objets, telle l'HD 114746 d'unvif située près du centre de l'image, ne sont pas les sujets principaux de ce portrait astronomique, mais se situent sur la ligne de visée joignant laaux lointaines galaxies faisant l'de cette étude. Les traces à peine visibles laissées par les astéroides de notre propren'en sont pas moins fascinantes. Ainsi, sous NGC 5018 figure la mincelaissée par l'2001 TJ21 (110423). Capturée à diverses reprises, au cours d'observations successives, cette faibles'étire sur la totalité de l'image. Un peu plus à droite figure l'empreinte laissée par un autre astéroïde, baptisé 2000 WU69 (98603).Ainsi donc, lorsque les astronomes entreprennent d'étudier les fines caractéristiques de galaxies distantes de millions d'annéesde la Terre, ils capturent également les images d'étoiles proches, situées à quelques centaines d'années lumière de la Terre, ainsi que les minces traînées d'astéroïdes cheminant à quelqueslumière seulement, au sein de notre propre Système Solaire. L'étude des régions les plus reculées de l's'accompagne donc d'observationsaussi envoûtantes de notre proche. Tel est le résultat d'une parfaite complémentarité entre les instruments de l'ESO, dotés d'une grande sensibilité, et l'extrême pureté des cieux chiliens.