Des corrélations à très longue portée entre les molécules d'eau

Institut (Un institut est une organisation permanente créée dans un certain but. C'est habituellement une institution de recherche. Par exemple, le Perimeter Institute for Theoretical Physics est un tel institut.)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La...)

organisation (Une organisation est)



© Institut Fresnel

Gauche: Illustration des corrélations d' orientation (Au sens littéral, l'orientation désigne ou matérialise la direction de l'Orient (lever du soleil à l'équinoxe) et des points cardinaux (nord de la boussole) ;) eau (L’eau est un composé chimique ubiquitaire sur la Terre, essentiel pour tous les organismes vivants connus.) rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.) bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et 520 nm. Elle varie en luminosité du cyan à une teinte plus sombre...)

Droite: longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet,...)

optique (L'optique est la branche de la physique qui traite de la lumière, du rayonnement électromagnétique et de ses relations avec la vision.)

matériau (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets. C'est donc une matière de base sélectionnée en raison de...)

photons (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction...)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on...)

couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s) donnée(s).)

quantité (La quantité est un terme générique de la métrologie (compte, montant) ; un scalaire, vecteur, nombre d’objets ou d’une autre manière de dénommer la valeur d’une collection ou un groupe de choses.)

opposé ( En mathématique, l'opposé d’un nombre est le nombre tel que, lorsqu’il est à ajouté à n donne zéro. En botanique, les organes d'une plante sont dits opposés lorsqu'ils sont insérés au même niveau,...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par...)

Références publication

Contacts chercheurs:

Il n'y a pas que sous forme de glace que les molécules d'eau s'organisent et certains agencements ont déjà été observés dans de l'eau liquide sur quelques fractions de nanomètres. Grâce à des systèmes optiques, des chercheurs de l'Fresnel et de l'Institutont montré que ces phénomènes pouvaient en réalité se manifester sur plusieurs dizaines de nanomètres, soit environ 200 fois plus. Ces travaux, publiés dans, mettent également en évidence l'existence d'une autre forme d'à distance des molécules en présence de sel.L'non linéaire s'intéresse au comportement de faisceaux lumineux affectés de manière non linéaire par un, ici l'eau. Deux chercheurs de l' Institut Fresnel (CNRS/Centrale Marseille/AMU) et de l' Institut lumière matière (CNRS/Université Claude Bernard) ont ainsi étudié le passage d'une lumière rouge à travers de l'eau pure, et récolté lesharmoniques émis. Ces rayonnements, qui vibrent exactement à la moitié de lade la lumière incidente et qui sont donc ici debleue, n'apparaissent que lorsqu'ils rencontrent des molécules d'eau suivant certaines orientations.Lade photons harmoniques indique que les molécules d'eau s'organisent sur des distances beaucoup plus grandes que ce qui était jusqu'à présent admis. Elles s'arrangent ainsi sur plusieurs dizaines de nanomètres selon une distribution azimutale: si l'une pointe vers une direction, l'autre est orientée à l'. Ces travaux montrent aussi que, lorsque l'on ajoute du sel, une transition apparaît. Les molécules d'eau adoptent brutalement une distribution radiale à courte distance, centrée sur les ions du sel.Cette remise en cause de la vision classique des liquides et leur organisation aux échelles nanométriques ouvre de nombreuses perspectives deSalt-induced Long-to-Short Range Orientational Transition in Water,J. Duboisset and P.-F. Brevet,Physical Review Letters 120, 263001 (2018)DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.120.263001- Julien Duboisset- Institut Fresnel- Pierre-François Brevet - ILM