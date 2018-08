Première accélération d'atomes partiellement ionisés au LHC

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

plomb (Le plomb est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Pb et de numéro atomique 82. Le mot et le symbole viennent du latin plumbum.)

électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de l'atome.)

démonstration (En mathématiques, une démonstration permet d'établir une proposition à partir de propositions initiales, ou précédemment démontrées à partir de propositions initiales, en s'appuyant sur un...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien,...)



Au cours d'une exploitation spéciale d'une journée, les équipes du LHC ont injecté dans la machine des noyaux de plomb dotés d'un unique électron. (Image: Maximilien Brice, Julien Ordan/CERN)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la recherche scientifique désigne...)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

flux (Le mot flux (du latin fluxus, écoulement) désigne en général un ensemble d'éléments (informations / données, énergie, matière, ...) évoluant dans un sens commun. Plus...)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

xénon (Le xénon est un élément chimique, de symbole Xe et de numéro atomique 54. Le xénon est un gaz noble, inodore et incolore. Dans une lampe à décharge, il émet une lumière bleue.)

physicien (Un physicien est un scientifique qui étudie le champ de la physique, c'est-à-dire la science analysant les constituants fondamentaux de l'univers et les forces qui les relient. Le mot physicien dérive du grec, qui...)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

accélération (L'accélération désigne couramment une augmentation de la vitesse ; en physique, plus précisément en cinématique, l'accélération est une grandeur vectorielle qui indique la modification...)

ion (Un ion est une espèce chimique électriquement chargée. Le terme vient de l'anglais, à partir de l'adjectif grec ἰόν (ion), se...)

champ magnétique (En physique, le champ magnétique (ou induction magnétique, ou densité de flux magnétique) est une grandeur caractérisée par la donnée d'une...)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement avec...)

heure (L'heure est une unité de mesure :)

puissance (Le mot puissance est employé dans plusieurs domaines avec une signification particulière :)

minutes ( Forme première d'un document : Droit : une minute est l'original d'un acte. Cartographie géologique ; la minute de terrain est la carte originale, au crayon, levée sur le terrain....)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)

laser (Un laser est un appareil émettant de la lumière (rayonnement électromagnétique) amplifiée par émission stimulée. Le terme laser provient de...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet)...)

photon (En physique des particules, le photon est la particule élémentaire médiatrice de l'interaction électromagnétique. Autrement dit, lorsque deux particules chargées électriquement interagissent, cette interaction se traduit...)

vitesse (On distingue :)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa longueur est celle de l’objet complètement...)

onde (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible des propriétés physiques locales. Elle transporte de l'énergie sans...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La matière...)

matière noire (En astrophysique, la matière noire (ou matière sombre) désigne la matière apparemment indétectable, invoquée pour rendre compte d'effets inattendus, notamment au sujet des galaxies. Différentes...)

exploration (L'exploration est le fait de chercher avec l'intention de découvrir quelque chose d'inconnu.)

Si le Grand collisionneur de hadrons (LHC) se nourrit essentiellement de protons, il ne fait pas la fine bouche lorsqu'on lui présente, de temps à autre, des mets plus exotiques. Le mercredi 25 juillet, les opérateurs ont injecté pour la toute première fois dans lenon pas des noyaux atomiques, mais des ionsdotés d'un seul. Ils ont ainsi réalisé l'une des premières expériences dede principe de l'Usine à gamma, une nouvelle initiative s'inscrivant dans le programme du CERN consacré à laau-delà des collisionneurs., affirme Michaela Schaumann, ingénieure auprès du LHC.Ennormal, le LHC produit unrégulier de collisions proton-proton, puis, pendant environ les quatre semaines qui précèdent la période d'arrêt hivernal, des collisions de noyaux atomiques. Cependant, quelques jours par, au cours des périodes de développement machine, les physiciens des accélérateurs se lancent dans des expériences totalement inédites. Ainsi, ils ont récemment accéléré des noyaux dedans le LHC et injecté dans l'accélérateur SPS d'autres types d'ions plomb partiellement " épluchés ".Pour leWitold Krasny, coordinateur d'un groupe d'une cinquantaine de scientifiques chargé de mettre aude nouvelles façons de produire des rayons gamma de haute, cette exploitation spéciale du LHC a été la dernière étape d'une série de tests.L'd'ions plomb comportant un seul électron est une tâche délicate, car ce type d'est fragile. Comme le souligne Michaela Schaumann : "Pour commencer, les opérateurs ont injecté dans le LHC vingt-quatre paquets d'partiellement ionisés et sont parvenus à maintenir un faisceau stable pendant près d'une. Ils ont ensuite fait fonctionner l'accélérateur à pleineet le faisceau s'est maintenu pendant environ deuxavant d'être éjecté dans l'absorbeur de faisceau. ", explique Michaela Schaumann.Après avoir lancé le cycle de redémarrage des aimants, l'équipe a renouvelé l'expérience, mais cette fois avec seulement six paquets d'ions. Elle a fait circuler le faisceau pendant deux heures avant de l'éjecter volontairement., déclare M. Krasny.L'objectif de ces tests est de déterminer si le LHC pourrait unfonctionner comme une usine de rayons gamma. Dans cette configuration, les noyaux partiellement ionisés sont bombardés par un rayon, ce qui provoque le passage de leur électron à un niveau d'énergie plus haut. En revenant à leur niveau initial, les électrons émettent une particule de, appelée. Dans des circonstances normales, l'énergie de cette particule n'est pas très élevée. Cependant, en l'occurrence, laà laquelle se déplacent les ions est déjà proche de celle de la lumière, ce qui renforce l'énergie des photons et écrase leurd'par effet Doppler.Les rayons gamma ainsi produits auraient suffisamment d'énergie pour créer des particules de" normale ", tels des quarks, des électrons, et même des muons. Étant donné que la matière et l'énergie sont deux aspects d'un même phénomène, ces rayons gamma à haute énergie devraient se transformer en particules massives, voire en de nouvelles sortes de matière, de lapar exemple. Le dispositif pourrait également être la source de nouveaux types de faisceaux de particules, comme des faisceaux de muons.Bien que ce scénario soit encore loin de se concrétiser, les tests de cette semaine constituent une première étape dans l'des différentes options.