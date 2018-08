Une meilleure production solaire de dihydrogène grâce aux nanoparticules de nickel

Avec sa haute énergie par unité de masse, le dihydrogène est un vecteur idéal pour la production d'énergie. Il s'obtient par électrolyse de l'eau, une réaction qui réclame le passage d'un courant électrique entre deux électrodes: uneet une. Les anodes enprésentent de nombreux avantages, mais ontdeet s'usent particulièrement vite. Des chercheurs de l'des sciences chimiques de Rennes (CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Université Rennes 1) et duont développé une nouvelle technique pour les rendre plus efficaces, plus résistantes et moins chères. Ces travaux sont publiés dans la revueGrâce à sa forted'et à son stockage facile, le dihydrogène est très prometteur pour transporter de l'énergie à. Il peut s'obtenir lors de l'de l'par deux électrodes, avec un courant si possible issu d'énergies renouvelables telles que le solaire. Si les électrodes en silicium sont très prometteuses grâce à leurs propriétés semi-conductrices, les anodes en silicium se corrodent et se désactivent très rapidement. Le silicium réagit en effet dans les solutions aqueuses pour produire une couche de silice, unqui finit par empêcher l'électrolyse. Alors que de nombreuses équipes tentent d'élaborer des couches fines deprotecteurs laissantle courant, des chercheurs de l'Institut des sciences chimiques de Rennes (CNRS/INSA Rennes/ENSC Rennes/Université Rennes 1) et du synchrotron SOLEIL proposent une solution plus simple et moins coûteuse.L'ajout de nanoparticules deà ladu silicium protège en effet l'anode,en maintenant 80 % du semiconducteur en contact avec la solution aqueuse. Cette méthode ouvre une nouvelle voie pour démocratiser l'utilisation du silicium, abondant et peu coûteux, comme matériau de base des feuilles artificielles: l'apport initial en énergie peut provenir des cellules photoélectrochimiques qui convertissent lesen charges électriques.Financement:ANR JCJC EASi-NANO, ANR-16-CE09-0001-01Kiseok Oh, Cristelle Mériadec, Benedikt Lassalle-Kaiser, Vincent Dorcet, Bruno Fabre, Soraya Ababou-Girard, Loïc Joanny, Francis Gouttefangeas et Gabriel LogetElucidating the Performance and Unexpected Stability of Partially Coated Water-Splitting Silicon PhotoanodesEnergy & Environmental Science ? Juin 2018- Gabriel Loget, ISCR UMR6226, INSA Rennes, ENSC Rennes,Rennes 1- Soraya Ababou-Girard, IPR UMR6251, Université Rennes 1