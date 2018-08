Du fer et du titane dans l'atmosphère d'une exoplanète



La lumière révèle les composants chimiques de l'atmosphère

Les exoplanètes, des planètesd'autres étoiles que le Soleil, peuvent tourner très près de leur étoile hôte. Quand, en plus de cela, l'étoile hôte est beaucoup plus chaude que notre Soleil, l'devient alors aussi chaude qu'une étoile. La première planète "chaude" a été détectée l'dernière par des astronomes américains. Aujourd'hui, une équipe internationale, dirigée par des chercheurs de l'de Genève (UNIGE) en collaboration avec des théoriciens de l'Université de Berne (UNIBE), a découvert la présence de vapeurs de fer et de titane dans l'atmosphère de cette planète. La détection de ces métaux lourds a été rendue possible par laqui règne à lade cette planète, qui atteint plus de 4000 degrés. Cette découverte est publiée dans la revueKELT-9 est une étoile située à 650 années-lumière de la Terre dans ladu. Avec une température de plus de 10 000 degrés, elle est presque deux fois plus chaude que le Soleil. Une planète gazeuse, KELT-9b, tourne autour de l'étoile KELT-9, à une distance 30 fois plus proche que celle de la Terre par rapport au Soleil. En raison de cette proximité, la planète effectue le tour de son étoile en 36 heures et est chauffée à une température de plus de 4 000 degrés. Ce n'est pas aussi chaud que le Soleil, mais plus chaud que beaucoup d'étoiles. A l'actuelle, on ne sait pas encore à quoi ressemble une atmosphèreet comment elle peut évoluer sous une température aussi extrême.C'est pourquoi les chercheurs du Pôle denational (PRN) PlanetS affiliés à l'UNIBE ont récemment simulé l'atmosphère de la planète KELT-9b. "Les résultats de ces simulations relèvent que la plupart des molécules qui s'y trouvent devraient se présenter sous forme atomique, car les liaisons qui les maintiennentsont brisées par les collisions entre particules qui se produisent à ces températures extrêmement élevées", expose Kevin Heng, professeur à l'UNIBE. Leur étude prédit également qu'il devrait être possible d'observer le fer atomique gazeux, s'il y en a, dans l'atmosphère de la planète à l'aide des télescopes actuels.L'équipeACESde l'UNIGE, qui fait également partie du PRN PlanetS du Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE, avait précisément observé cette planète alors qu'elle se déplaçait devant son étoile hôte (soit lors d'un transit). Pendant le transit, une infime fraction de la lumière de l'étoileà travers l'atmosphère de la planète et l'analyse de cette lumière filtrée peut révéler la composition chimique de l'atmosphère planétaire. Ceci est réalisé avec un spectrographe, un instrument qui étale la lumière blanche dans les couleurs de ses composants et que l'on nomme le spectre. Si elle est présente parmi les composants de l'atmosphère, lade fer laisse une signature parfaitement identifiable dans le spectre de la planète.En utilisant le spectrographe HARPS-Nord, construit à Genève et installé sur le Telescopio Nazionaleà La Palma, les astronomes ont découvert unfort correspondant à la vapeur de fer dans le spectre de la planète. "Avec les prédictions théoriques en, c'était comme suivre une carte au trésor", s'Jens Hoeijmakers,aux universités de Genève et de Berne et auteur principal de l'étude, "et lorsque nous avons fouillé davantage dans les, nous en avons trouvé encore plus", ajoute-t-il en souriant. En effet, l'équipe a également détecté la signature d'un autresous forme de vapeur: le titane.Cette découverte révèle les propriétés atmosphériques d'une nouvelle classe d'exoplanètes dites "ultra chaudes". Les scientifiques estiment que plusieurs exoplanètes se sont entièrement évaporées dans des environnements similaires à celui de KELT-9b. Bien que cette planète soit probablement suffisammentpour résister à l'totale, cette nouvelle étude démontre le fort impact de l'sur la composition de l'atmosphère. En effet, ces nouvellesmontrent que les hautes températures qui règnent sur cette planète cassent la plupart des molécules, y compris celles contenant du fer et du titane. Dans les exoplanètes géantes moins chaudes, ces espèces atomiques sont cachées dans des oxydes gazeux ou sous la forme de poussières, les rendant difficile à détecter. Ce n'est pas le cas sur KELT-9b. "Cette planète est un laboratoire unique pour analyser comment les atmosphères peuvent évoluer sous une irradiation stellaire intense", conclut David Ehrenreich, chercheur principal de l'équipe FOUR ACES de l'UNIGE.- Jens HoeijmakersPost-doctorant au Département d'astronomie - Faculté des sciences - Université de Genève- David EhrenreichProfesseur associé au Département d'astronomie - Faculté des sciences - Université de Genève- Kevin HengProfesseur associé, Center for Space and Habitability - Université de BerneCette recherche est publiée dans NatureDOI: 10.1038/s41586-018-0401-y