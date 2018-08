Un transistor Mosfet à déplétion profonde pour l'électronique de puissance

Références publication

Volume (Le volume, en sciences physiques ou mathématiques, est une grandeur qui mesure l'extension d'un objet ou d'une partie de l'espace.)

Contacts chercheurs

Le laboratoire Laplace et l'Institut Néel ont réalisé ensemble un transistor Mosfet en diamant dopé au bore qui bénéficie d'une grande stabilité à l'état bloqué et d'une faible résistance à l'état passant. Ces résultats, qui préfigurent une nouvelle génération de composants pour l', ont été publiés dans la revueLe diamant monocristallin est unsemiconducteur bien adapté à l'électronique de, en raison de ses propriétés électriques et thermiques: tenue en, fonctionnement à haute, réduction des pertes dissipées dans les composants. Mais la réalisation de transistors à base de diamant bute sur des difficultés physiques et technologiques. Des chercheurs du Laboratoireet conversion d'(Laplace, CNRS/université de Toulouse/INP Toulouse) et de l'Néel (CNRS), en collaboration avec les universités de Cambridge (UK) et Tsukuba (Japon) et le laboratoire de Génie électrique de Grenoble (G2Elab, CNRS/université Grenoble Alpes), ont conçu et fabriquéun transistor Mosfet en diamant dopé auqui, en utilisant le régime de déplétion profonde, donne un état bloqué stable, même à haute température, et une faible résistance à l'état passant.Sous unappliqué via un empilement Métal-Oxyde-Semiconducteur, le diamant, contrairement au, accepte une déplétion profonde (la modification de la répartition des porteurs desous l'oxyde), sans qu'il se crée un régime d'inversion qui empêcherait d'obtenir un état bloqué du transistor. Les chercheurs ont réalisé leur transistor Mosfet en déposant une couche d'Al2O3 sur la couche de diamant monocristallin dopé au bore (pour créer les porteurs de charges: des trous chargés +). La mise audes étapes technologiques de fabrication a permis ladu dopage et de la croissance du diamant, ainsi que lede l'entre l'et le diamant, quiun rôle clé dans les performances du transistor.Un brevet européen a été déposé, qui porte sur l'application du conceptet des architectures de transistors. La start-up DiamFab, issue de l'Institut Néel et enà Grenoble doit fabriquer les couches de diamant dopé permettant la réalisation de transistors Mosfet. Les chercheurs poursuivent les recherches pour améliorer les performances des transistors Mosfet en diamant. Ils s'attachent à optimiser l'du transistor en fonction des contraintes spécifiques de l'application visée: haute tension, haute température, électronique embarquée, etc.Deep depletion concept for diamond MOSFET,T. T. Pham, N. Rouger, C. Masante, G. Chicot, F. Udrea, D. Eon, E. Gheeraert, et J. PernotAppl. Phys. Lett. 111, 173503 (2017)DOI: https://doi.org/10.1063/1.4997975Comprehensive electrical analysis of metal/Al2O3/O-terminated diamond capacitance,T. T. Pham, A. Maréchal, P. Muret, D. Eon, E. Gheeraert, N. Rouger and J. PernotJournal of Applied Physics 123, 161523 (2018)DOI: https://doi.org/10.1063/1.4996114Deep-Depletion Mode Boron-Doped Monocrystalline Diamond Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor,T.-Toan Pham, J. Pernot, G. Perez, D. Eon, E. Gheeraert, N. RougerElectron Device Letters: 38 Issue: 11 (2017)DOI: 10.1109/LED.2017.2755718Nicolas Rouger - LaplaceJulien Pernot - Institut Néel