Antimatière: l'expérience ALPHA passe au niveau supérieur

Jeffrey Hangst, porte-parole de la collaboration ALPHA, à côté de l'expérience. (Image: Maximilien Brice, Julien Ordan/CERN)

Dans un article publié dans la revue, la collaboration ALPHA annonce qu'elle a littéralement atteint un niveau supérieur dans la compréhension de l'antimatière. Les scientifiques ont en effet observé pour la première fois laLyman-alpha dans l'd'antihydrogène, l'homologue de l'dans l'. Ce résultat, qui intervient peu après une autre mesure réalisée récemment par la collaboration, montre qu'ALPHA ouvre résolument la voie à des expériences de précision qui pourraient lever le voile sur certaines différences de comportement entre laet l'antimatière.La transition Lyman-alpha (ou 1S-2P) est l'une des transitions électroniques découvertes dans l'd'hydrogène il y a plus d'unpar leTheodore Lyman, et qui constituent la " série de Lyman ". La transition se produit lorsqu'unpasse de son niveau d'le plus faible (1S) à un niveau d'énergie plus élevée (2P), avant de revenir au niveau 1S en émettant unà uned'de 121,6 nanomètres.Cette transition est très particulière. En, elle permet aux scientifiques de sonder l'état du milieu présent entre deuxet de mettre à l'épreuve des modèles du cosmos. Dans le cas des études sur l'antimatière, elle pourrait permettre de réaliser des mesures de précision sur la manière dont l'antihydrogène réagit à laet à la. Le fait de trouver la moindre différence entre le comportement de l'antimatière et celui de la matière permettrait de consolider lesdu Modèle standard de lades particules et éventuellement de mieux comprendre pourquoi l'est constitué presque intégralement de matière, alors que matière et antimatière auraient été produites en quantités égales lors duLa collaboration ALPHA produit des atomes d'antihydrogène en recueillant des antiprotons du Décélérateur d'antiprotons (AD) du CERN, et en lesà des positons provenant de l'Na-22. Elle emprisonne ensuite les atomes d'antihydrogène qui en résultent dans un piège magnétique, qui les empêche d'entrer en contact avec la matière et d'être annihilés. Une lumièreest alors projetée sur les atomes d'antihydrogène piégés, de manière à mesurer la réaction spectrale de ces derniers. Pour obtenir ces mesures, on utilise une gamme de fréquences laser et on compte led'atomes échappés du piège du fait des interactions entre le laser et les atomes piégés.La collaboration ALPHA a utilisé précédemment cette technique pour mesurer la transition dite 1S-2S. En adoptant la même approche, à partir d'une série de longueurs d'ondes laser aude 121,6 nanomètres, ALPHA a maintenant détecté la transition Lyman-alpha dans un atome d'antihydrogène et mesuré saavec une précision de l'ordre de quelques parties pour cent millions, en obtenant une bonne concordance avec la transition équivalente dans l'hydrogène.La précision n'est pas aussi élevée que celle obtenue dans l'hydrogène, mais ce résultat représente un progrès technologique important end'utiliser la transition Lyman-alpha pour refroidir des échantillons volumineux d'antihydrogène au moyen de la technique de refroidissement par laser. Grâce à tels échantillons, les scientifiques pourraient faire en sorte que ces mesures et d'autres mesures de l'antihydrogène soient d'une précision telle qu'il soit possible de voir apparaître des différences entre le comportement de l'antihydrogène et celui de l'hydrogène., déclare Jeffrey Hangst, porte-parole de l'expérience ALPHA.