Feu vert pour le projet PIP-II à Fermilab

Vue aérienne du projet

En juillet dernier, le département de l'Energie des Etats-Unis (DoE) a formellement approuvé le démarrage du projet PIP-II, qui a pour but d'améliorer la puissance des accélérateurs de protons du laboratoire Fermilab. Cette mise à niveau permettra notamment de produire lede neutrinos sans précédent requis par l'expérienceL', actuellement en discussion avec le DoE et Fermilab, pourrait prochainement rejoindre ce projet pour y apporter l'expertise technique de ses laboratoires d'Orsay sur la conception et la fabrication des cryomodules supraconducteurs de type "Spoke", éléments essentiels du futur accélérateur linéaire de PIP-II.