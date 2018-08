Des traces infimes de Césium-137 dans des vins californiens

catastrophe (Une catastrophe est un événement brutal, d'origine naturelle ou humaine, ayant généralement la mort et la destruction à grande échelle pour conséquence.)

radioisotope (Les radioisotopes, radionucléides ou radioéléments, contraction de radioactivité et d'isotope, sont des atomes dont le noyau est instable. Cette instabilité peut être due soit à un excès...)

césium (Le césium est un élément chimique de symbole Cs et de numéro atomique 55.)

bouteilles (Sur les anciens navires à voiles, on appelait les bouteilles deux petits compartiments, un de chaque côté du tableau arrière servant de toilettes aux...)



Courbe de l' activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.) année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

radioactivité (La radioactivité, phénomène qui fut découvert en 1896 par Henri Becquerel sur l'uranium et très vite confirmé par Marie Curie pour le thorium, est un...)

CNRS (Le Centre national de la recherche scientifique, plus connu sous son sigle CNRS, est le plus grand organisme de recherche scientifique public français (EPST).)

interdisciplinaire (Un travail interdisciplinaire intègre des concepts provenant de différentes disciplines.)

Après avoir montré l'impact de l'accident de Tchernobyl sur la radioactivité de certains vins français, des chercheurs du CENBGont cherché à démontrer si l'accident de Fukushima aurait pu être décelable sur des vins Californiens, même à des concentrations beaucoup plus faibles. Leur étude parue en juillet sur une série de vins produits en Californie après 2011 a établi que lade Fukushima a eu une incidence sur la concentration du137 présent dans lesLes chercheurs souhaitent désormais tester plus de bouteilles californiennes antérieures à 2011 afin de vérifier leur hypothèse. Notons que même si le niveau dedue au Cs 137 a été multiplié par deux dans certains vins, elle reste négligeable puisqu'elle ne correspond qu'à un millième de la radioactivité naturelle du vin. C'est pourquoi les techniques nucléaires spécifiques très sensibles et développées dans les laboratoires du, comme la plateformePRISNA sont nécessaires.