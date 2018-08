La désintégration du Higgs en quarks b enfin observée

Six ans après la découverte du boson de Higgs la désintégration de cette particule en d'autres particules fondamentales, les quarks b, a enfin été observée. Ce résultat, présenté aujourd'hui au CERN par les collaborations ATLAS et CMS auprès du Grandde hadrons (LHC), est compatible avec l'hypothèse que lequantique lié audonne également saaub.D'après le Modèle standard de la, dans 60 % des cas, le boson de Higgs se désintègre en unede quarks b, qui vient en deuxième position par sa masse sur l'des six quarks. Il est crucial de confirmer ou d'infirmer cette prédiction, car le résultat viendra, soit étayer le Modèle standard ? qui veut que le champ de Higgs dote d'une masse le quark et d'autres particules fondamentales ? soit remettre en question les fondements du Modèle en ouvrant la voie à une nouvelleArriver à repérer ce mode de désintégration du Higgs, qui est commun, est loin d'être facile, comme l'ont montré les six années écoulées depuis la découverte de cette particule. La difficulté vient du fait qu'il existe de nombreux autres modes de production des quarks b dans les collisions proton-proton. Il est donc compliqué d'isoler lede désintégration du boson de Higgs du " bruit de fond " constitué par toutes les autres désintégrations. Par contre, les modes de désintégration du Higgs observés au moment de la découverte de la particule, tels que la désintégration en une paire de, qui sont plus rares, sont beaucoup plus faciles à repérer.Pour extraire le signal, les collaborations ATLAS et CMS ont toutes deux combiné desissues de la première et de la deuxième périodes d'exploitation du LHC, correspondant à des collisions à des énergies de 7, 8 et 13 TeV. Puis des méthodes d'analyse complexes ont été appliquées aux données. Le résultat, obtenu aussi bien par ATLAS que par CMS, est la détection de la désintégration du boson de Higgs en une paire de quarks b, avec une significationsupérieure à cinq écarts-types. En outre, les deux équipes ont mesuré un taux de désintégration qui correspond à la prédiction du Modèle standard, dans les limites de la précision actuelle de la mesure.Événement candidat enregistré par CMS pour une désintégration du boson de Higgs (H) en deux quarks b, associée à une désintégration d'unen un(e^-) et un antiélectron (e^+). (Image: CMS/CERN)", explique Karl Jakobs, porte-parole de la collaboration ATLAS.", explique Joel Butler, porte-parole de la collaboration CMS.Avec davantage de données, les collaborations amélioreront la précision de ces mesures, et d'autres mesures, et pourront étudier la désintégration du boson de Higgs en une paire de fermions beaucoup moins massifs appelés muons,en continuant à rechercher d'éventuels écarts dans les données, susceptibles de révéler une physique au-delà du Modèle standard.",ajoute Eckhard Elsen, directeur de laet de l'du CERN.