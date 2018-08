Etoiles versus Poussières dans la Nébuleuse de la Carène

infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte...)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre...)

périphérie (Le mot périphérie vient du grec peripheria qui signifie circonférence. Plus généralement la périphérie désigne une limite...)

nébuleuse (Une nébuleuse (du latin nebula, « nuage ») désigne, en astronomie, un objet céleste d’aspect diffus composé de gaz...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm (rouge). La...)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la...)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation...)

sein (Le sein (du latin sinus, « courbure, sinuosité, pli ») ou la poitrine dans son ensemble, constitue la région ventrale...)

nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère. L’aspect...)

dynamique (Le mot dynamique est souvent employé désigner ou qualifier ce qui est relatif au mouvement. Il peut être employé comme :)

rayonnement (Le rayonnement, synonyme de radiation en physique, désigne le processus d'émission ou de transmission d'énergie impliquant une particule porteuse.)

évaporation (L'évaporation est un passage progressif de l'état liquide à l'état gazeux. Elle est différente de l'ébullition qui est une transition rapide. C'est un...)

dispersion (La dispersion, en mécanique ondulatoire, est le phénomène affectant une onde dans un milieu dispersif, c'est-à-dire dans lequel les différentes fréquences constituant l'onde ne se propagent...)

Voie Lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois simplement « la Galaxie », avec une majuscule) est le nom de la galaxie dans laquelle se situent le Système solaire (dont la...)

observable (Dans le formalisme de la mécanique quantique, une opération de mesure (c'est-à-dire obtenir la valeur ou un intervalle de valeurs d'un paramètre...)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties à travers le monde.)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

vie (La vie est le nom donné :)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences (« heure...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son...)

objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est...)

Télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un...)

Sondage ( Un sondage peut désigner une technique d'exploration locale d'un milieu particulier. Un sondage peut également être une méthode statistique d'analyse d'une population humaine ou non humaine à partir d'un échantillon...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu...)

monde (Le mot monde peut désigner :)

miroir (Un miroir est un objet possédant une surface suffisamment polie pour qu'une image s'y forme par réflexion et conçu à cet effet. C'est souvent une couche métallique fine, qui,...)

champ (Un champ correspond à une notion d'espace défini:)

austral (Le mot austral (du latin australis) est un adjectif qualifiant ce qui se situe dans l'hémisphère sud.)

campagne (La campagne, aussi appelée milieu rural désigne l'ensemble des espaces cultivés habités, elle s'oppose aux concepts de ville, d'agglomération ou de milieu urbain. La campagne est caractérisée par une...)

observations (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude appropriés. Le...)

Physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la physique désigne la connaissance de la...)

Astronomie (L’astronomie est la science de l’observation des astres, cherchant à expliquer leur origine, leur évolution, leurs propriétés physiques et chimiques. Elle ne doit pas être confondue...)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission (études supérieures). Aux États-Unis, au moment où les...)

Queen Mary (Le RMS Queen Mary, surnommé le "Old-Lady" est un paquebot transatlantique britannique de la Cunard Line.)

Londres (Londres (en anglais : London - /?l?nd?n/) est la capitale ainsi que la plus grande ville d'Angleterre et du Royaume-Uni. Fondée il y a plus de 2 000 ans par les Romains, la...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

fur (Fur est une petite île danoise dans le Limfjord. Fur compte environ 900 hab. . L'île couvre une superficie de 22 km². Elle est située...)

La Nébuleuse de la Carène, l'une des nébuleuses les plus étendues et les plus brillantes du ciel nocturne, a été magnifiquement capturée par le télescope VISTA de l'ESO installé à l'Observatoire de Paranal au Chili. En l'observant dans le domaine, VISTA s'est affranchi duchaud et de la poussière sombre situés ende laet a révélé la présence de myriades d'étoiles, nouvellement nées pour certaines, sur lede mourir pour d'autres.A quelque 7 500 annéesde la, dans lade la Carène, se situe une nébuleuse aude laquelle naissent et meurent des étoiles. Façonnée par ces événements dramatiques, la Nébuleuse de la Carène constitue unde gaz et de poussière interstellaires diffus, évolutif etLes étoiles massives qui composent cette bulle cosmique émettent d'intenses rayonnements responsables de la brillance du gaz environnant. Au contraire, d'autres régions de la nébuleuse abritent des piliers de poussière sombre au sein desquels se forment de nouvelles étoiles. La Nébuleuse de la Carène constitue donc le siège d'une véritable bataille entre étoiles et poussière, que les étoiles nouvellement nées sont sur le point de remporter ? en effet, elles émettent unhautement énergétique ainsi que des vents stellaires qui contribuent à l'et à lades cocons de poussière au sein desquels elles se sont formées.Couvrant plus de 300 années lumière, la Nébuleuse de la Carène est l'une des régions de formation d'étoiles les plus étendues de la. Elle est facilementà l'?il nu, dans unsombre et parclair. Située à 60 degrés sous l'équateur céleste, elle n'est toutefois visible queAu sein de cette une étrange nébuleuse figure Eta Carinae, l'un des systèmes stellaires les plus particuliers qui soit. Ce monstre? une curieuse forme de binaire stellaire ? est le système stellaire le plus énergétique de cette région du ciel. Il fut l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne au cours des années 1830. Depuis lors, saa fortement décru, signe que sa fin deapproche. Il demeure toutefois, à l'actuelle, l'un des systèmes stellaires les plus massifs et les plus brillants de la Voie Lactée.Sur cette image, Eta Carinae figure sous l'aspect d'une tâche de lumière située au-dessus du point d'intersection de la forme en ?V? qu'arborent les nuages de poussière. A droite d'Eta Carinae figure la Nébuleuse du Trou de Serrure, de plus modestes? un petit nuage dense de gaz et de molécules froides au sein d'Eta Carinae, siège de plusieurs étoiles massives, dont l'aspect a également radicalement changé au cours des siècles passés.La Nébuleuse de la Carène a été découverte dans les années 1750 par Nicolas Louis de Lacaille, alors qu'il observait de ciel depuis le Cap de Bonne Espérance. Depuis lors, elle a fait l'de nombreuses photographies. VISTA ? lededu Ciel Nocturne dans les domaines Visible et Infrarouge ? en offre unedétaillée sur uneétendue. Sa vision infrarouge révèle les amas de jeunes étoiles enfouis dans la poussière qui serpente au travers de la Nébuleuse de la Carène. En 2014, VISTA fut utilisé pour localiser près de cinq millions de sources de lumière infrarouge au sein de cette nébuleuse, révélant par là-même la vaste étendue de cette zone de formation stellaire. VISTA est le télescope infrarouge le plus grand audédié aux sondages astronomiques. Son vaste, sonde vue étendu et ses détecteurs dotés d'une extrême sensibilité offrent aux astronomesune toute nouvelle vision du ciel