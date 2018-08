Accélération d'électrons réussie pour AWAKE

La ligne d'accélération d'électrons de l'expérience AWAKE. (Image: Maximilien Brice/Julien Ordan/CERN)

La chef de projet AWAKE du CERN, Edda Gschwendtner, explique comment l'expérience a accéléré des électrons pour la toute première fois. (Vidéo: CERN)

Samedi 26 mai 2018, tôt le matin, la collaboration AWAKE au CERN est parvenue à réaliser la toute première accélération d'électrons au moyen d'un champ de sillage créé par des protons filant à travers un plasma. Ce résultat important a été annoncé dans la revue. Les électrons ont été accélérés d'un facteur d'environ 100 sur une distance d'environ 10 mètres: injectés dans la cellule d'AWAKE à uned'environ 19 MeV (millions d'électronvolts), ils ont été portés à une énergie de presque 2 GeV (milliards d'électronvolts). L'utilisation des champs den'est encore qu'audébut de son développement, mais elle pourrait réduire drastiquement les, et donc les coûts, des accélérateurs nécessaires pour produire les collisions de haute énergie que les physiciens utilisent pour étudier les lois fondamentales de la nature. Cette premièrede l'd'électrons par AWAKE arrive seulement cinq ans après l'approbation dupar le CERN, en 2013, et il s'agit d'une étape importante vers la concrétisation de cette perspective pour l'avenir.AWAKE, l'expérience de pointe sur les champs de sillage, est un projet de R&D de démonstration de principe qui étudie l'utilisation de protons pour créer des champs de sillage dans du plasma afin de porter des électrons à des énergies plus élevées que celles atteintes avec les technologies conventionnelles. Les accélérateurs utilisent traditionnellement, pour accélérer les faisceaux de particules, des dispositifs appelés cavités radiofréquence. Cettedemande d'alterner la polarité électrique de zones chargées positivement et négativement à l'intérieur des cavités radiofréquence, et c'est laentre l'attraction et la répulsion qui accélère les particules à l'intérieur de la cavité. Dans les accélérateurs fonctionnant avec des sillages plasma, par contre, les particules sont accélérées en " surfant " sur la crête des vagues de plasma (appelées champs de sillage), qui comprennent elles aussi des zones depositive et négative.L'idée d'utiliser des champs de sillages plasma n'est pas nouvelle ; elle a été proposée pour la première fois à la fin des années 1970. "", explique Allen Caldwell, porte-parole de la collaboration AWAKE. Les exemples précédents d'accélération par champs de sillage s'appuyaient sur l'utilisation d'électrons ou de lasers pour le faisceau d'entraînement. AWAKE est la première expérience à utiliser un faisceau d'entraînement composé de protons, et le CERN constitue bien entendu l'rêvé pour tester ce concept. Il faut savoir que les faisceaux d'entraînement composés de protons pénètrent plus profondément dans le plasma que les faisceauxou les faisceaux d'électrons. ", poursuit Allen Caldwell,AWAKE reçoit les protons composant son faisceau d'entraînement du Supersynchrotron à protons (SPS), dernier accélérateur de laqui fournit les protons au Grandde hadrons (LHC). Les protons provenant du SPS, qui circulent avec une énergie de 400 GeV, sont injectés dans une " cellule plasma " d'AWAKE remplie de rubidium gazeux chauffé uniformément à uned'environ 200 °C. Ces protons sont accompagnés d'une impulsion laser qui transforme le rubidium gazeux en plasma ? un état particulier deionisé ? en éjectant les électrons desde gaz. Quand le faisceau d'entraînement, composé de protons de charge positive,le plasma, il fait osciller les électrons, qui sont de charge négative et normalement répartis de façon aléatoire dans le plasma, suivant un schéma semblable à une, comme unqui, en se déplaçant sur l', crée des oscillations dans son sillage. Les électrons témoins sont alors injectés dans ce plasma en, à un certainpar rapport à la ligne de faisceau et à des énergies relativement faibles, et ils se mettent à " surfer " l'de plasma, ce qui leur permet d'être accélérés. À l'autre extrémité de la cellule plasma, undipolaire incurve lades électrons qui arrivent et les envoit vers un. ", explique Matthew Wing, porte-parole adjoint d'AWAKE et responsable de ce dispositif, appeléà électrons.L'énergie à laquelle un accélérateur peut porter un faisceau de particules parest appelée gradient d'accélération, et cette valeur est mesurée en volts par(V/m). Plus le gradient d'accélération est élevé, plus l'accélération est efficace. Le Grand collisionneur électron-positon (LEP), exploité au CERN entre 1989 et 2000, utilisait des cavités radiofréquence conventionnelles et avait un gradient d'accélération nominal de 6 MV/m. "", explique Edda Gschwendtner, coordinatrice technique et responsable du projet AWAKE au CERN. Avec son équipe, elle vise à atteindre, dans le, un gradient d'accélération d'environ 1000 MV/m (ou 1 GV/m).Le projet AWAKE a avancé rapidement depuis son lancement. Les travaux deont commencé en 2014, et la cellule plasma a été installée début 2016 dans le, qui abritait jusqu'alors des éléments la partie de l'installation CNGS située au CERN. Quelquesplus tard, les premiers faisceaux d'entraînement composés de protons ont été injectés dans la cellule plasma pour la mise en service du dispositif d', et un champ de sillage entraîné par des protons a été observé pour la première fois fin 2016. À la fin de l'année 2017, la source d'électrons, la ligne de faisceau d'électrons et le spectromètre à électrons ont été installés auprès de l'expérience AWAKE, marquant la fin de lapréparatoire.Maintenant qu'elle a démontré la possibilité d'accélérer des électrons au moyen de champs de sillage dans du plasma entraînés par des protons, l'équipe d'AWAKE a le regarde tourné vers l'avenir. "", indique Patric Muggli, coordinateur pour la physique d'AWAKE. AWAKE continuera de tester l'accélération d'électrons au moyen de champs de sillage pendant le reste de l'année 2018, après quoi l'du complexe d'accélérateurs du CERN sera arrêté pendant deux ans pour des travaux d'amélioration et de maintenance. Edda Gschwendtner est optimiste : ". "