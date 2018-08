Un thermomètre pour protoDUNE



Au début du mois, des grutiers du CERN ont inséré dans l'un des prototypes destiné à la future expérience DUNE () un thermomètre de 7,5 mètres de long conçu sur mesure. On aurait dit qu'ils glissaient simplement une paille argentée dans une immense brique de jus de fruit ; la conception et l'installation de cet instrument complexe sont pourtant loin d'avoir été un jeu d'enfant.Le thermomètre a été construit par l'de Valence (Espagne), puis expédié au CERN en trois parties. Il mesure 12,5 cm de, et le trou par lequel il a été inséré permet une marge de man?uvre de moins de 2 cm. Le thermomètre est à présent suspendu à la paroi supérieure d'un gigantesque cryostat destiné à protoDUNE-SP, l'un des deux prototypes de détecteurs à argon liquide de l'expérience. Celle-ci étudiera les neutrinos, des particules subatomiques, en mesurant laet les nuages d'électrons qu'ils produisent lorsqu'ils traversent d'énormes cuves remplies d'argon liquide.Le thermomètre a pour fonction de mesurer lade l'argon liquide contenu dans le réservoir à 48 profondeurs différentes, ce qui permettra aux scientifiques de vérifier que le système de filtration et de refroidissement du détecteur fonctionne comme prévu., explique Anselmo Cervera, unde l'ayant participé à la conception et à la construction du thermomètre.Pour Anselmo Cervera, ceest d'une importance, car les impuretés (telles que les molécules d'ou d'eau) auront pour effet de " manger " les électrons émis par les neutrinos lors de leur passage, et donc de détruire leur. "", précise-t-il.Le thermomètre est composé d'unendeet de 48endisposés le long de sa " colonne vertébrale ". L'instrument est entouré d'une, structure métallique empêchant les décharges électriques entre le thermomètre et les autres parties du détecteur.Ce thermomètre permet de mesurer les températures relatives de l'argon liquide à l'intérieur du cryostat à 48 profondeurs différentes, avec une précision de l'ordre de 0,003 degrés Celsius, 100 fois meilleure que celle des thermomètres communs. "", poursuit Anselmo Cervera.Les grutiers ont dû faire preuve d'une très grande précision pour insérer le thermomètre de 7,5 mètres de long dans une ouverture minuscule, qui leur laissait une marge de man?uvre de moins de deux centimètres. (Image: Roberto Acciarri)Le cryostat du détecteur protoDUNE-SP possède un second thermomètre, qui mesure lui aussi 7,5 mètres de long et compte 22 senseurs. Pour ce thermomètre, construit par l'de Hawaii et le Fermilab, une autre technique est utilisée pour étalonner les capteurs et prendre des mesures très précises de la température à différentes profondeurs., explique Jelena Maricic, qui est professeure à l'Université de Hawaii et a participé à la conception et à l'élaboration de ce deuxième thermomètre.Le test de ces deux dispositifs situés à l'intérieur du détecteur protoDUNE-SP sera une étape importante dans la mise au point des technologies de l'expérience DUNE, laquelle se trouvera à 1,6 km souset comportera quatre détecteurs 20 fois plus grands que leurs prototypes, ces derniers étant déjà des cubes dont les arêtes mesurent 8 m.