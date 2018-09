La convection thermique stellaire reproduite en laboratoire

Dispositif expérimental de convection par forçage radiatif au SPEC/SPHYNX: une cuve de 6l d'eau colorant température induit chauffage thermique

Nombre de Nusselt (Nu) en fonction du nombre de Rayleigh (Ra), déduit des mesures de gradient de température. (?): forte absorption de la lumière localisée à l'interface, un exposant ? de 0.31, similaire à celui obtenu dans les expériences de type Rayleigh-Besnard est observé. (?) absorption étendue en volume dans le liquide



Distribution de température dans le fluide, obtenue par simulation numérique: en rupture avec le chauffage traditionnel par une plaque chaude (à gauche), le chauffage radiatif engendre des panaches intenses de fluide chaud qui mélangent efficacement le fluide (à droite).

Contacts chercheurs

