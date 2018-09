Convertir le spin des électrons en lumière polarisée sans champ magnétique extérieur



Figure

(a) Image en microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des éléments invisibles à l'œil nu, soit...) injecteur (Un injecteur est un élément de moteur permettant l'apport du carburant dans la chambre de combustion.)

(b) Schéma de la structure spin-LED. Un seul plan de boites quantiques InAs est intégré dans la région intrinsèque de la jonction (La Jonction est un quartier de la ville de Genève (Suisse), son nom familier est "la Jonquille")

(c) Image au microscope à force atomique (Le microscope à force atomique (ou AFM pour atomic force microscope) est un dérivé du microscope à effet tunnel (ou Scanning Tunneling Microscope, STM), qui peut servir à visualiser la topologie de la surface d'un...) densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau...) diamètre (Dans un cercle ou une sphère, le diamètre est un segment de droite passant par le centre et limité par les points du cercle ou de la sphère. Le diamètre est aussi la...) hauteur (La hauteur a plusieurs significations suivant le domaine abordé.)

Référence publication

Contact chercheur

Informations complémentaires

Au cours de la dernière, un intérêt et un effort decontinu ont été consacrés à l'étude de dispositifs émettant de lapolarisée, tels les "Spin-Light Emitting Diodes (Spin-LED)".De tels dispositifs offrent la possibilité de propager l'information contenue dans un bit magnétique sur de longues distances et à grande. Pour cela, il faut convertir le"haut" ou "bas" des électrons en photons polarisés circulairement à droite ou circulairement à gauche, émis par la diode.Des chercheurs de l'Jean Lamour (CNRS/Univ. Lorraine), du Laboratoire deetdes nano-objets (CNRS/Univ. Toulouse/INSA Toulouse) et de l'Unité mixte de physique CNRS/Thales, en collaboration avec deux autres laboratoires chinois, viennent de démontrer l'émission de lumière polarisée circulairement à partir d'une boîte quantique unique, sans appliquer deextérieur. Undecirculaire de la lumière émise pouvant atteindre 35 % est obtenu, ce qui est un record. Cela signifie que sur 100 photons émis, 67 vont être polarisés circulairement à droite et 33 vont être polarisés circulairement à gauche. Ils ont été émis par recombinaison d'électrons possédant respectivement des spins -1/2 et +1/2. L'information portée par le spin de l'est ainsi convertie en information contenue dans la polarisation des photons. Ce résultat est obtenu en combinant une électrode CoFeB ultra-mince ? cette couche magnétique oriente le spin des électrons ? avec des boîtes quantiques InGaAs de type p (avec un trou résident) pour la partie LED, l'émission d'unse produisant lors de la recombinaison d'un électron avec un trou. Outre son intérêt endu développement de sources ultra-compactes de photons polarisés, cettemontre la faisabilité de l'initialisation par voie électrique du spin d'un électron confiné dans boîte quantique unique sansmagnétique externe.Par ailleurs, les chercheurs ont mesuré un décalage Overhauser (différence d'entre les raies d'émission de la LED polarisées circulaires à droite et à gauche) de plusieurs micro électronvolts à champ magnétique nul. Ce décalage change de signe lorsque l'des spins électroniques injectés est inversée. Cela démontre que le spin des électrons est transféré aux spins des noyaux desconstituant la boîte quantique. Il est donc possible d'initialiser par voie électrique les spins des noyaux (en plus du spin de l'électron confiné) dans une boite quantique unique sans champ magnétique externe.Ces résultats pourraient ouvrir des perspectives dans le domaine de l'information quantique, où une telle boîte quantique constituerait un nouveau support de stockage.F. Cadiz, A. Djeffal, D. Lagarde, A. Balocchi, B. Tao, B. Xu, S. Liang, M. Stoffel, X. Devaux, H. Jaffres, JM. George, M.Hehn , S. Mangin, H. Carrere, X. Marie, T. Amand, X. Han , Z. Wang, B. Urbaszek, Y. Lu , P. RenucciNano Lett. (2018), DOI: 10.1021/acs.nanolett.7b05351 Yuan Lu , chargé de recherche Pierre Renucci , Professeur à l'INSA de Toulouse et chercheur au LPCNO Institut Jean Lamour (IJL, CNRS/Université de Lorraine) Laboratoire de physique et chimie des nano-objets (LPCNO, CNRS/Univ.Toulouse Paul Sabatier/INSA Toulouse)