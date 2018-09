LHC: le Grand collisionneur de hadrons, 10 ans déjà



Image d'un écran de faisceau du LHC prise le 10 septembre 2008, sur laquelle apparaissent deux points représentant la circulation (La circulation routière (anglicisme: trafic routier) est le déplacement de véhicules automobiles sur une route.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

heure (L’heure est une unité de mesure du temps. Le mot désigne aussi la grandeur elle-même, l'instant (l'« heure qu'il est »), y compris en sciences (« heure...)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions....)

milliard (Un milliard (1 000 000 000) est l'entier naturel qui suit neuf cent quatre-vingt-dix-neuf millions neuf cent quatre-vingt-dix-neuf mille...)

nombre (La notion de nombre en linguistique est traitée à l’article « Nombre grammatical ».)

page web (Une page Web est une ressource du World Wide Web conçue pour être consultée par des visiteurs à l'aide d'un navigateur Web. Elle a une adresse Web. Techniquement, une page Web est souvent constituée d'un...)

télévision (La télévision est la transmission, par câble ou par ondes radioélectriques, d'images ou de scènes animées et généralement sonorisées qui sont...)

Centre de contrôle (Un centre de contrôle, dans le domaine de l'astronautique, est une salle d'où sont coordonnées les actions qui concourent à l'accomplissement d'une mission spatiale telles qu'un lancement ou une opération orbitale.)

Google (Google, Inc. est une société fondée le 7 septembre 1998 dans la Silicon Valley en Californie par Larry Page et Sergey Brin, auteurs du moteur de recherche Google. Depuis 2001,...)

collisionneur (Un collisionneur est un type d'accélérateur de particules mettant en jeu des faisceaux dirigés de particules élémentaires.)

science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire Le Robert, « Ce que l'on sait pour l'avoir appris, ce que l'on tient pour vrai au sens large. L'ensemble de connaissances,...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens général et ancien, la...)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

jour (Le jour ou la journée est l'intervalle qui sépare le lever du coucher du Soleil ; c'est la période entre deux nuits, pendant laquelle les rayons du Soleil...)



Découvrez à travers cette chronologie les moments marquants de l'histoire du LHC (en anglais).

vie (La vie est le nom donné :)

organisation (Une organisation est)

futurs (Futurs est une collection de science-fiction des Éditions de l'Aurore.)

Il y a dix ans, le 10 septembre 2008, deux points jaunes sur un écran signalaient que des protons avaient pour la première fois réalisé un tour dans le Grand collisionneur de hadrons (LHC), marquant la fin de plusieurs années de travaux de conception et de construction.À cette occasion, les'est mis à l'de la. À 10 h 28, heure locale, par un beau mercredi de fin d'été, un paquet de protons parcourut un tube souterrain de 27 km de circonférence. On estime à plus d'unlede personnes qui suivirent l'événement dans le monde. Cette journée fut marquée par un nombre record de visites de ladu CERN, et l'on compta environ 2 500 passages à laet 6 000 articles de presse.La manifestation fut qualifiée de " Journée des premiers faisceaux " par la CERN et de " Journée Big Bang " par la BBC, qui assura la couverture de l'événement depuis une salle dudu CERN surMême, ce jour-là, avait choisi comme logo l'image d'un. On ne se souvient guère d'un plus grand déploiement médiatique dans le domaine de laces dernières années, et cet événement mit à l'honneur lades particules, le LHC et le CERN dans le monde entier. Mais qu'est-ce qui a en fait suscité un tel engouement ? Pour le savoir, lisez l'article de couverture du numéro de septembre duLes chefs dedu LHC et du LHC à hautereviennent sur cette journée où le LHC mettait en circulation ses premiers faisceaux, et sur la manière dont la machine a évolué depuis. (Vidéo : CERN)Mais le LHC a plus d'un anniversaire à fêter. Ses premières collisions de protons ont été enregistrées le 20 novembre 2009, à la suite de travaux de réparation et de consolidation consécutifs à une panne électrique survenue dans la machine neuf jours après ses premiers faisceaux. Le 30 novembre 2009, le LHC éclipsa le Tevatron aux États-Unis, pour devenir le plus puissant collisionneur du monde, avec unede 1,18 TeV par faisceau.Le programme de physique du LHC a été véritablement lancé le 30 mars 2010, marqué par des collisions d'une énergie de 3,5 TeV par faisceau. Pour de nombreux physiciens travaillant auprès des expériences ALICE, ATLAS, CMS et LHCb, ce fut le moment où le LHC vit réellement le. L'été 2020 sera une autre magnifique occasion de faire lesur ses immenses contributions.Le LHC et ses expériences ont encore une longuedevant eux ; des travaux visant à augmenter la luminosité de la machine sont en cours (projet HL-LHC). Comme l'explique Lucio Rossi dans cet article d'opinion du, l'expérience acquise en ce qui concerne l', la construction et l'exploitation du LHC a été cruciale pour cette amélioration et pour des projets decollisionneurs.