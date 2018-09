NGC 3981: un joyau galactique

observation (L’observation est l’action de suivi attentif des phénomènes, sans volonté de les modifier, à l’aide de moyens d’enquête et d’étude...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

ciel (Le ciel est l'atmosphère de la Terre telle qu'elle est vue depuis le sol de la planète.)

austral (Le mot austral (du latin australis) est un adjectif qualifiant ce qui se situe dans l'hémisphère sud.)

galaxie (Galaxies est une revue française trimestrielle consacrée à la science-fiction. Avec ce titre elle a connu deux existences, prenant par...)

spirale (En mathématiques, une spirale est une courbe qui commence en un point central puis s'en éloigne de plus en plus, en même temps qu'elle tourne...)

galaxie (Une galaxie est, en cosmologie, un assemblage d'étoiles, de gaz, de poussières et de matière noire et contenant parfois un trou noir supermassif en son centre.)

constellation (Une constellation est un ensemble d'étoiles dont les projections sur la voûte céleste sont suffisamment proches pour qu'une civilisation les relie par des lignes imaginaires, traçant ainsi une figure sur...)

Télescope (Un télescope, (du grec tele signifiant « loin » et skopein signifiant « regarder, voir »), est un instrument d'optique permettant d'augmenter la...)

couteau suisse (Un couteau suisse présente des outils ingénieusement assemblés à un couteau pour tenir dans une poche et répondant à de multiples fonctions.)

stellaire (Stellaria est un genre de plantes herbacées annuelles ou vivaces, les stellaires, de la famille des Caryophyllaceae. Il comprend près de 90 espèces réparties à travers le monde.)

disque (Le mot disque est employé, aussi bien en géométrie que dans la vie courante, pour désigner une forme ronde et régulière, à l'image d'un palet — discus en latin.)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive des quatre planètes...)

trou noir supermassif (En astrophysique, un trou noir supermassif est un trou noir dont la masse est d'environ un million à un milliard de masses solaires. C'est le type de trou noir le plus grand, après le -- encore hypothétique -- trou noir primordial, le trou...)

périphérie (Le mot périphérie vient du grec peripheria qui signifie circonférence. Plus généralement la périphérie désigne une limite éloignée d'un objet ou d'une...)

lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde de 380nm (violet) à 780nm...)

interaction (Une interaction est un échange d'information, d'affects ou d'énergie entre deux agents au sein d'un système. C'est une action réciproque qui suppose l'entrée en contact de sujets.)

Nuage (Un nuage est une grande quantité de gouttelettes d’eau (ou de cristaux de glace) en suspension dans l’atmosphère. L’aspect d'un nuage dépend de la lumière qu’il...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son...)

Superamas de la Vierge (Le superamas de la Vierge, également appelé superamas local, est un superamas de galaxies qui contient le Groupe local et donc notre Galaxie.)

panel (Le panel est un groupe de personnes interrogées régulièrement sur leurs opinions ou leurs attitudes. Les personnes peuvent participer aux enquêtes par courrier, téléphone ou, de plus en plus souvent, via un site web conçu à...)

Voie Lactée (La Voie lactée (appelée aussi « notre galaxie », ou parfois simplement « la Galaxie », avec une majuscule) est le nom de la galaxie dans laquelle se situent le...)

astéroïde (Un astéroïde est un objet céleste dont les dimensions varient de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres et qui, à la différence...)

luminosité (La luminosité désigne la caractéristique de ce qui émet ou réfléchit la lumière.)

superposition (En mécanique quantique, le principe de superposition stipule qu'un même état quantique peut possèder plusieurs valeurs pour une certaine quantité observable (spin, position, quantité de mouvement etc.))

rouge (La couleur rouge répond à différentes définitions, selon le système chromatique dont on fait usage.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

temps (Le temps est un concept développé par l'être humain pour appréhender le changement dans le monde.)

FORS2, un instrument qui équipe le Very Large Telescope de l'ESO, a observé la galaxie siprale NGC 3981 dans toute sa splendeur. Cette image a été acquise dans le cadre du programme Joyaux Cosmiques de l'ESO, alors que les conditions d'ne permettaient pas de collecter desscientifiques. Lors des phases d'inactivité, le programme Joyaux Cosmiques de l'ESO permet aux télescopes de l'ESO de réaliser de spectaculaires images duSur cette splendide image figure laNGC 3891 dans toute sa beauté, sur fond de ciel d'un noir profond. Cettese situe au sein de lade la Coupe. Elle fut réalisée en mai 2018 au moyen de l'instrument FORS2 (Spectrographe doté d'un réducteur de Focale et à faible dispersion) qui équipe le Very Large Telescope (VLT) de l'ESO.FORS2 est installé sur leAntu du VLT à l'Observatoire de Paranal de l'ESO au Chili. FORS2 se distingue des instruments de pointe qui équipent le quatre Télescopes du VLT par son extrême polyvalence. Ce ?? est capable d'étudier une grande variété d'objets astronomiques de manières différentes, et de produire de magnifiques clichés, tel celui-ci.La sensibilité de FORS2 a révélé les bras spiraux de NGC 3891, parcourus de vastes tourbillons de poussière et de régions de formation, ainsi qu'unproéminent de jeunes étoiles chaudes. La galaxie est orientée en direction de la, ce qui permet aux astronomes d'en sonder le c?ur, très lumineux, fortement énergétique, qui héberge un. La structure spirale de NGC 3981 apparaît également en. Sous l'effet gravitationnel d'une probable rencontre galactique passée, cette structure spirale paraît étirée vers l'extérieur de la galaxie.NGC 3981 est certainement entourée de nombreux voisins galactiques. Distante de 65 millions d'annéesde la Terre, cette galaxie fait partie intégrante du l'groupe de NGC 4038, par ailleurs constitué des célèbres Galaxies des Antennes en. Ce groupe compose en partie lede la Coupe, de plus vastes, lui-même constituant du, un amas composé d'un vastede galaxies dont la nôtre, laNGC 3981 n'est pas le seul élément intéressant figurant sur cette image. Outre les nombreuses étoiles d'avant-plan de notre galaxie, la Voie Lactée, FORS2 a capturé unparcourant le ciel. Sa trajectoire figure sous l'aspect d'un trait de faibledans la partie supérieure de l'image. Cet astéroïde illustre le processus de création d'une image astronomique: lade trois expositions différentes dotées de couleurs bleue, verte etCette image fut acquise dans le cadre du programme Joyaux Cosmiques de l'ESO, destiné à offrir au grand public ainsi qu'auéducatif des images intéressantes, étonnantes voire visuellement attrayantes, acquises au moyen des télescopes de l'ESO. Ce programme utilise dude télescope qui ne peut être dévolu aux observations scientifiques. Dans l'éventualité où les données collectées pourraient présenter un intérêt pour les scientifiques, ces observations sont sauvegardées et accessibles au travers des archives scientifiques de l'ESO.