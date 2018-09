Le LHC prépare son avenir

Pendant cinq jours, le Grand collisionneur de hadrons stoppe les collisions de protons pour subir une multitude d'essais. Les spécialistes des accélérateurs ont en effet besoin de tester le LHC en dehors de son régime de croisière et il ne leur reste que quelques semaines pour le faire. À la fin de l', les accélérateurs du CERN seront mis à l'arrêt pour un grand programme d'amélioration de deux ans : l'objectif est de redémarrer avec un complexe d'accélérateurs rénové, des faisceaux plus intenses et de plus haute. Pour préparer cette nouvelle étape, ainsi que la suivante, celle du LHC à haute, les scientifiques effectuent des recherches., indique Jan Uythoven, responsable du programme de développement machine. Pas moins de vingt-quatre tests sont au programme de cette troisième période d'essais de l'année.L'un des grands sujets deporte sur les perturbations de faisceaux, phénomène traqué par les opérateurs du LHC. Lorsque les faisceaux deviennent instables, ils sont en effet obligés de les stopper en les éjectant vers l'arrêt de faisceau., confirme Jan Uythoven. De nombreuses recherches visent donc à comprendre ces instabilités: les opérateurs en provoquent délibérément et étudient le comportement du faisceau.Ils testent également une nouvellepour le LHC à haute luminosité, autrement dit la manière de régler les aimants pour augmenter la concentration des faisceaux aux points de. Un autre sujet d'étude porte sur lagénérée par defaisceaux plus intenses, laquelle porte laau c?ur de l'à la limite de ce qui est acceptable pour maintenir l'état supraconducteur. Enfin, des essais sont également menés sur de nouveaux composants. Des collimateurs innovants ont notamment été mis en place en début d'année. Les collimateurs sont des équipements de protection qui stoppent les particules s'écartant de lapour éviter qu'elles n'endommagent l'accélérateur.Après ces cinqd'essais, le LHC prendra une vraie pause pour un arrêt technique de cinq jours au cours duquel les équipes effectueront des réparations et opérations de maintenance. L'arrêt technique sera suivi de cinq semaines de collisions avec des protons avant la prochaine période de développement machine et l'exploitation avec des ions