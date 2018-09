Une molécule plateforme biosourcée pour la synthèse de nouveaux polymères renouvelables

sorbitol (Le sorbitol ou glucitol est un polyol (ou sucre-alcool) naturel, au pouvoir sucrant 2 fois plus faible que le saccharose. A la différence des oses sa structure ne renferme aucune fonction cétone ou...)

amidon (L'amidon (du latin amylum, non moulu) est un glucide complexe (polyoside) composé de chaînes de molécules de D-Glucose. Il s'agit d'une molécule de réserve énergétique pour les végétaux...)

molécule (Une molécule est un assemblage chimique électriquement neutre d'au moins deux atomes, qui peut exister à l'état libre, et qui représente la plus petite quantité de matière possédant les...)



Schéma de synthèse de molécules et polymères biosourcés à partir du bis(cyclocarbonate) biosourcé. ©Pierre Furtwengler

Face aux enjeux environnementaux et afin développer de nouvelles molécules, des alternatives durables sont privilégiées aux dérivés de pétrole. Des chercheurs de l'ICPEES (CNRS/Université de Strasbourg), en partenariat avec les sociétés Tereos et Soprema, ont, à partir deissu d', synthétisé un bis(cyclocarbonate). Cetteplateforme originale permet d'élaborer de nombreuses molécules et polymères innovants. Ces travaux sont présentés dans la revueCommeauet à ses contraintes, des chercheurs de l'deet procédés pour l', l'et la(ICPEES, CNRS/Université de Strasbourg) ont élaboré de nouvelles molécules plateformes vertes, des briques élémentaires qui permettent de construire d'autres molécules. Ils ont ainsi synthétisé un bis(cyclocarbonate) biosourcé. Celui-ci a été conçu à partir de sorbitol, produit industriellement par la société Tereos à partir d'amidon.Ce bis(cyclocarbonate) permet de synthétiser de très nombreusesmoléculaires et macromoléculaires aux applications extrêmement variées tels que des diols, des polycarbonates (électronique,, protection...), des polyesters, des polyéthers et des polyuréthanes (mousses,, peintures...). Les chercheurs ont même obtenu des polyuréthanes sans utiliser d'isocyanates, des produits cancérigènes de plus en plus ciblés par les lois et les normes. Avec la société Soprema, leader mondial dans l'du bâtiment, ils ont utilisé ce bis(cyclocarbonate) pour fabriquer des systèmes d'isolationet des membranes d'étanchéité durables à base de polyuréthanes. De manière plus générale, ce synthon, ou brique élémentaire, renouvelable ouvre untrès large pour l'industrie chimique et lespolymères.Pierre Furtwengler, Luc AvérousFrom D-sorbitol to five-membered bis(cyclo-carbonate) as a platform molecule for the synthesis of different original biobased chemicals and polymers.Scientific Reports ? Juin 2018. Vol. 8, Article N° 9134 (2018)DOI: 10.1038/s41598-018-27450-wPr Luc Avérous , BioTeam- ICPEES UMR7515