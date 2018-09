Les premières traces de particules de l'expérience neutrino



A l'intérieur du cryostat protoDUNE-SP (Image: CERN)

DUNE (Une dune est un relief composé de sable. Des dunes, dites « dunes hydrauliques », peuvent se former et se déplacer sous la mer. Toutes les dunes étant composées de sable, on ne parle pas de...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide, l'état gazeux. La...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre...)

détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a...)

cube (En géométrie euclidienne, un cube est un prisme dont toutes les faces sont carrées. Les cubes figurent parmi les solides les plus remarquables de...)

maison (Une maison est un bâtiment de taille moyenne destiné à l'habitation d'une famille, voire de plusieurs, sans être considérée...)

physique (La physique (du grec φυσις, la nature) est étymologiquement la « science de la nature ». Dans un sens...)

vue (La vue est le sens qui permet d'observer et d'analyser l'environnement par la réception et l'interprétation des rayonnements lumineux.)

projet (Un projet est un engagement irréversible de résultat incertain, non reproductible a priori à l’identique, nécessitant le concours et l’intégration d’une grande diversité de contribution, et...)

Énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

physique des particules (La physique des particules est la branche de la physique qui étudie les constituants élémentaires de la matière et les rayonnements, ainsi que leurs interactions. On l'appelle aussi...)

liquide (La phase liquide est un état de la matière. Sous cette forme, la matière est facilement déformable mais difficilement compressible.)

température (La température est une grandeur physique mesurée à l'aide d'un thermomètre et étudiée en thermométrie. Dans la vie...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet...)

mois (Le mois (Du lat. mensis «mois», et anciennement au plur. «menstrues») est une période de temps arbitraire.)

technologie (Le mot technologie possède deux acceptions de fait :)

poussée (En aérodynamique, la poussée est la force exercée par le déplacement de l'air brassé par un moteur, dans le sens inverse de l'avancement.)

neutrino (Le neutrino est une particule élémentaire du modèle standard de la physique des particules. C’est un fermion de spin ½.)

Sud (Le sud est un point cardinal, opposé au nord.)

Asie (L'Asie est un des cinq continents ou une partie des supercontinents Eurasie ou Afro-Eurasie de la Terre. Il est le plus grand continent (8,6 % de la surface totale terrestre...)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme...)

Amérique (L’Amérique est un continent séparé, à l'ouest, de l'Asie et l'Océanie par le détroit de Béring et l'océan...)

Nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

Université (Une université est un établissement d'enseignement supérieur dont l'objectif est la production du savoir (recherche), sa conservation et sa transmission...)

recherche (La recherche scientifique désigne en premier lieu l’ensemble des actions entreprises en vue de produire et de développer les connaissances scientifiques. Par extension métonymique, la...)

ionisation (L'ionisation est l'action qui consiste à enlever ou ajouter des charges à un atome ou une molécule. L'atome - ou la molécule - en perdant ou en gagnant des charges n'est...)

dimensions (Dans le sens commun, la notion de dimension renvoie à la taille ; les dimensions d'une pièce sont sa longueur, sa largeur et sa profondeur/son épaisseur, ou bien son diamètre si c'est une...)

animation (L'animation consiste à donner l'illusion du mouvement à l'aide d'une suite d'images. Ces images peuvent être dessinées, peintes, photographiées, numériques, etc.)

vidéo (La vidéo regroupe l'ensemble des techniques, technologie, permettant l'enregistrement ainsi que la restitution d'images animées, accompagnées ou non de son, sur un support adapté à l'électronique et...)

ensemble (En théorie des ensembles, un ensemble désigne intuitivement une collection d’objets (les éléments de l'ensemble), « une multitude qui peut...)

explosion (Une explosion est la transformation rapide d'une matière en une autre matière ayant un volume plus grand, généralement sous forme de gaz. Plus cette transformation s'effectue rapidement, plus la...)

étoile (Une étoile est un objet céleste émettant de la lumière de façon autonome, semblable à une énorme boule de plasma comme le Soleil, qui est l'étoile la plus proche de la Terre.)

vie (La vie est le nom donné :)

théorie (Le mot théorie vient du mot grec theorein, qui signifie « contempler, observer, examiner ». Dans le langage courant, une théorie est une idée ou une...)

unification (Le concept d'unification est une notion centrale de la logique des prédicats ainsi que d'autres systèmes de logique et est sans doute ce qui distingue le plus Prolog des autres langages de programmation.)

accélérateur de particules (Les accélérateurs de particules sont des instruments qui utilisent des champs électriques et/ou magnétiques pour amener des particules chargées électriquement à des vitesses élevées. En d'autres...)

Le plus grand détecteur de neutrinos à argon liquide du monde vient d'enregistrer ses premières traces de particules, ce qui marque le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de l'expérience internationale DUNE ().L'expériencea pour mission d'éclaircir les mystères des neutrinos, les particules deles plus abondantes (et aussi les plus mystérieuses) de l'. Les neutrinos sont partoutde nous, mais nous ne savons que très peu de choses sur eux. Les scientifiques de la collaboration DUNE pensent que l'étude de ces particules pourrait nous aider à répondre à l'une des grandes questions de la physique : pourquoi vivons-nous dans un Univers où domine la matière, un Univers dans lequel nous pouvons exister ?L'immensede ProtoDUNE (ungigantesque, de la taille d'unede trois étages) a été construit au CERN, le Laboratoire européen pour lades particules ; il s'agit du premier de deux prototypes conçus enduDUNE, un futur détecteur bien plus grand qui sera situé au Fermilab, le Laboratoire national de l'accélérateur Fermi du département de l'des États-Unis. Les premiers modules du détecteur DUNE, qui enregistreront desà partir de 2026, seront 20 fois plus grands que ces prototypes.C'est la première fois que le CERN participe au développement de détecteurs et d'infrastructures pour un projet desitué aux États-Unis.Il a fallu deux ans pour construire le premier détecteur de ProtoDUNE, et huit semaines pour le remplir de 800 tonnes d'argon, lequel doit être maintenu à uneinférieure à -184 degrés Celsius. Le détecteur enregistre leslaissées dans l'argon par les particules, qui proviennent à la fois de rayons cosmiques et d'un faisceau créé par le complexe d'accélérateurs du CERN. Maintenant que les premières traces ont été détectées, les scientifiques feront fonctionner le détecteur pendant lesà venir afin de tester lade façon, se souvient Marzio Nessi, responsable de la plate-formedu CERN.La technologie sur laquelle s'appuie le premier détecteur de ProtoDUNE est la même que celle qui sera utilisée pour les premiers modules du détecteur DUNE, aux États-Unis, qui sera construit à une profondeur de 1,6 km sous la, dans le Dakota du. Plus d'un millier de scientifiques et d'ingénieurs de 32 pays situés sur quatre continents (Afrique,duet du Sud) travaillent au développement, à la conception et à la construction des détecteurs de DUNE. La cérémonie du premier coup de pioche pour l'excavation des cavernes qui abriteront l'expérience a eu lieu en juillet 2017., se réjouit Stefan Soldner-Rembold, co-porte-parole de DUNE, de l'de Manchester (Royaume-Uni).Lorsque les neutrinos entrent dans les détecteurs et viennent percuter les noyaux d'argon, ils produisent des particules chargées. Ces particules laissent des traces dans le liquide, sous forme d', qui peuvent être décelées par des systèmes de trajectographie sophistiqués capables de créer des images en troisde processus subatomiques autrement invisibles. (Uneexpliquant le fonctionnement de DUNE et ProtoDUNE, et d'autres vidéos sur DUNE (en anglais), sont disponibles à l'adresse : https://www.fnal.gov/pub/science/lbnf-dune/photos-videos.html ), souligne Fabiola Gianotti, directrice générale du CERN.DUNE n'étudiera pas que les neutrinos, mais également leurs partenaires dans l'antimatière ; les scientifiques chercheront à observer d'éventuelles différences entre le comportement des neutrinos et celui des antineutrinos, ce qui pourrait nous donner des indices sur la raison pour laquelle l'univers visible est constitué principalement de matière. DUNE cherchera aussi à observer des neutrinos produits lors de l'd'une, qui pourraient nous apporter des renseignements sur la formation d'étoiles à neutrons ou de trous noirs, et se penchera sur la question de savoir si les protons ont une durée deinfinie ou s'ils finissent par se désintégrer. Observer des désintégrations de protons nous rapprocherait du rêve d'Einstein, à savoir unede la grande, explique Nigel Lockyer, directeur du Fermilab.Pour en savoir plus sur l'expérience DUNE, l'installation neutrino longue distance qui accueillera l'expérience et le projet d'PIP-II au Fermilab, qui alimentera le faisceau de neutrinos pour l'expérience, consultez la page www.fnal.gov/dune.