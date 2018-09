Après le cuivre, ISOLDE frappe les isotopes du chrome

Grâce à la nouvelle source par ionisation laser RILIS, l'installation ISOLDEau CERN a produit de nouveaux isotopes dans sa collection impressionnante: les isotopes du chrome, jusqu'à présent produits uniquement par fragmentation en vol.L'expérience ISOLTRAP, conduite par une collaboration dont le Centre de sciences nucléaires et de sciences de la(CSNSM, CNRS/Université Paris-Sud) fait partie, a mesuré avec une précision inégalée lades isotopes 9 neutrons plus loin que lestable, jusqu'au 63Cr dont lan'est que de 130 ms. Récemment publiées dans, les mesures d'ISOLTRAP montrent une évolution douce de la masse des isotopes du chrome, à l'de ce qui est observé pour les isotopes du Ni ou du Ca. Cette évolution pour des noyaux correspondant au milieu des couches énergétiques de protons et neutrons, a été comparée à différents résultats théoriques, en particulier avec la méthodeIMSRG- la première fois pour unsi important de protons et neutrons de valence.En plus des avancées sur l'évolution de la structure, ces résultats sont importants pour la modélisation de l'évolution des étoiles à, dans lesquelles les isotopes du chrome jouent un rôle important dans le refroidissement de leur croute externe