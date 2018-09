Contribution des ions lourds à la formation de molécules complexes carbonées dans l'espace interstellaire



Spectre de masse expérimental (rouge) obtenu à l'issu de la collision entre des ions Ar+ de 3 keV avec des agrégats neutres de C60. L'unité de masse est celle du carbone 12. En bleu (Bleu (de l'ancien haut-allemand « blao » = brillant) est une des trois couleurs primaires. Sa longueur d'onde est comprise approximativement entre 446 et...) dynamique moléculaire (Une simulation de dynamique moléculaire consiste à calculer l'évolution d'un système de particules au cours du temps. Ces simulations servent de modèles structuraux et dynamiques pour la compréhension de résultats...) autour (Autour est le nom que la nomenclature aviaire en langue française (mise à jour) donne à 31 espèces d'oiseaux qui, soit appartiennent au genre Accipiter, soit constituent les 5 genres Erythrotriorchis, Kaupifalco,...)

Quelques structures formées à l'issue de simulations par dynamique moléculaire classique, lors de la collision entre un atome (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se...) infrarouge (Le rayonnement infrarouge (IR) est un rayonnement électromagnétique d'une longueur d'onde supérieure à celle de la lumière visible mais plus courte que celle des micro-ondes.) lumière (La lumière est l'ensemble des ondes électromagnétiques visibles par l'œil humain, c'est-à-dire comprises dans des longueurs d'onde...)

À gauche: spectre de masse des espèces covalentes formées par la réactivité entre une molécule de fullerène et une de coronène. Les produits peuvent être précisément identifiés, pour être en accord avec l'abondance isotopique du 13C. À droite, distribution des molécules selon leur nombre d'atomes d' hydrogène (L'hydrogène est un élément chimique de symbole H et de numéro atomique 1.) espèce (Dans les sciences du vivant, l’espèce (du latin species, « type » ou « apparence ») est le taxon de base de la...)

Nous vivons dans unmoléculaire avec plus de 200 petites molécules identifiées dans leet l'de molécules organiques complexes dans les atmosphères planétaires, comme les lunes de Saturne. Afin d'étudier les processus conduisant à la formation de ces molécules, une équipe du CIMAP a mené des études sur la complexification moléculaire au sein d'agrégats de molécules carbonées induite par laavec des ions. Les études expérimentales menées au GANIL à Caen ont été complétées par des simulations et des calculs théoriques menées dans le cadre du laboratoire collaboratif international. Ces études montrent le rôle particulier des collisions avec des ions et des atomes en raison de l'singulière de ces particules massives avec laLes molécules identifiées dans le milieu interstellaire montrent une complexification moléculaire importante allant de lade dihydrogène aux fullerènes (cage moléculaire d'atomes deen forme de ballon de football) [1]. Plus proche de la, la, dont la mission s'est terminée en septembre 2017, a permis d'observer des molécules complexes dans l'des lunes de Saturne: ainsi leorange typique deest dû à la formation de particules d'dans unede diazote et de[2] et de "grandes" molécules organiques ont été observées dans les geysers émis sur Encelade [3].Deux voies sont à considérer pour former des molécules de plus en plus complexes: la croissance moléculaire par agrégation de petites "unités", ou l'émission de grosses molécules par fractionnement d'un amas de matière, suite à un brutal apport externe d'(chauffage, collision ou par irradiation). L'étude menée au Ganil porte sur des objets intermédiaires: des agrégats faiblement liés de molécules carbonées, comme les fullerènes ou les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP, molécules généralement planaires présentant une structure end'abeille). Pour ces objets, les deux voies peuvent coexister: la formation de molécules au sein de l'agrégat ou l'émission de molécules complexes par ce réservoir de matière. Dans cette étude l'apport d'énergie,de la formation des molécules, provient de la collision avec des ions de basse énergie. Ces ions sont en effet présents dans leou dans lade Saturne et peuvent interagir avec les atmosphères de ses lunes. L'étude s'impose d'autant plus que, si ces ions sont peu présents, leur efficacité pour "bousculer la matière" est très forte, du fait de la spécificité de l'interaction ion/matière qui résulte de la masse du projectile ionique.Une première étude [4] montre en effet que la masse des projectiles atomiques est à l'origine d'une complexification moléculaire au sein d'agrégats de pyrène (molécule HAP). En utilisant différents ions de masse etdifférentes, on observe que les processus de croissance moléculaire sont favorisés par collisions avec des ions lourds et lents. C'est-à-dire, lorsque l'interaction entre le projectile ionique et les noyaux atomiques constituant les molécules (ou pouvoir d'arrêt nucléaire) domine l'interaction entre l'et leélectronique moléculaire (pouvoir d'arrêt électronique).Dans ce régime, dominé par un fort pouvoir d'arrêt, les collisions d'ions "lourds" (ions Ar+), dont l'énergie (3 keV) leur confère une vitesse de l'ordre de celle de la propagation d'dedans l'agrégat initial, ont été plus particulièrement étudiées [5]. Les produits formés, lors de la collision avec des agrégats faiblement liés de fullerènes, sont majoritairement des molécules covalentes.Les résultats expérimentaux sont très bien reproduits par des calculs de dynamiques moléculaires classiques. Ils montrent que la collision entre le projectile et les noyaux des molécules est l'élément déclencheur de la réactivité: comme lors d'un "carreau" à la pétanque, des atomes très réactifs sont émis par la molécule impactée et vont réagir efficacement avec les molécules adjacentes de l'agrégat. Jusqu'à seize molécules peuvent réagir[6] ! Les simulations montrent aussi que les espèces formées sont de type "arophatique", avec des structures aromatiques (sous la forme de cages de fullerène plus ou moins complètes) reliées entre elles par des chaines carbonées (composés aliphatiques). De telles espèces sont considérées comme sources d'émission infrarouge sans spécificités [7].En étudiant des agrégats mixtes composés d'unde fullerène et de coronène (un HAP), on montre que les collisions ioniques induisent une réactivité entre les différentes espèces moléculaires présentes, conduisant à des structures complexes originales [8]. Ces espèces sont identiques à celles déjà observées au laboratoire par l'équipe de Harold W. Kroto (le découvreur du fullerène), mais sont ici produites avec un rendement très supérieur à celui résultant d'un[9].L'étude montre ainsi toute la richesse de l'interaction entre des ions de faible énergie et la matière telle qu'on peut la trouver au sein des atmosphères planétaires. L'efficacité des processus mis en évidence indique qu'ils peuvent être importants dans la formation des molécules complexes, indispensables à l'émergence de latelle que nous la connaissons sur notreTerre.Références:[1] "The molecular universe",A. G. G. M. Tielens, Rev. Mod. Phys. 85, 1021 (2013)[2] "Titan tholins: simulating Titan organic chemistry in the Cassini-Huygens era"M. L. Cable, S. M. Hörst, R. Hodyss, P. M. Beauchamp, M. A. Smith, P. A. Willis, Chem. Rev. 112, 1882 (2012).[3] "Macromolecular organic compounds from the depths of Enceladus"F. Postberg, N. Khawaja, B. Abel, G. Chobler, C. R. Glein, M. S. Gudipati, B. L. Henderson, H.-W. Hsu, S. Kempf, F. Klenner, G. Moragas-Klostermeyer, B. Magee, L. Nölle, M. Perry, R. Reviol, J. Schmidt, R. Srama, F. Stolz, G. Tobie, M. Trieloff, J. H. Waite, Nature 558, 564 (2018)[4] ?Molecular growth inside of polycyclic aromatic hydrocarbon clusters induced by ion collisions?R. Delaunay, M. Gatchell, P. Rousseau, A. Domaracka, S. Maclot, Y. Wang, M. H. Stockett, T. Chen, L. Adoui, M. Alcamí, F. Martín, H. Zettergren, H. Cederquist, B. A. Huber, J. Phys. Chem. Lett. 6, 1536 (2015)[5] ?Solarshock wave gives ions a push?K. Wright, Physics 11, 83 (2018).[6] ?Shock-driven formation of covalently bound carbon nanoparticles from ion collisions with clusters of C60 fullerenes?R. Delaunay, M. Gatchell, A. Domaracka, L. Adoui, H. Zettergren, H. Cederquist, P. Rousseau, B. A. Huber, Carbon 129, 766 (2018)[7] ?Mixed aromatic-aliphatic organic nanoparticles as carriers of unidentified infrared emission features?S. Kwok, Y. Zhang,Nature 479, 80 (2011).[8] ?Ion collision-induced chemistry in pure and mixed loosely bound clusters of coronene and C60 molecules?A. Domaracka, R. Delaunay, A. Mika, M. Gatchell, H. Zettergren, H. Cederquist, P. Rousseau, B. A. Huber, Phys. Chem. Chem. Phys. 20, 15052 (2018)[9] ?Metallofullerene and fullerene formation from condensing carbon gas under conditions of stellar outflows and implication to stardust?P. W. Dunk, J.-J. Adjizian, N. K. Kaiser, J. P. Quinn, G. T. Blakney, C. P. Ewels, A. G. Marshall, H. W. Kroto, Proc. Natl. Acad. Sci. USA 110, 18081 (2013).Contact CEA-IRAMIS: Patrick Rousseau Equipe AMA., CIMAP ).R. Delaunay, A. Mika, A. Domaracka, L. Adoui, B. A. Huber, P. RousseauLaboratoire CIMAP, UMR 6252, Normandie, ENSICAEN, UNICAEN, CEA,, 6du Maréchal Juin, 14050 Caen Cedex, FranceM. Gatchell, H. Zettergren, H. CederquistUniversité de Stockholm, SuèdeY. Wang, M. Alcamí, F. MartínUniversité Autonome de, Espagne