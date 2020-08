Alice au LHC: les particules charmées dans le flot du plasma de quarks et de gluons

(c)ALICE/CERN

La collaboration Alice à laquelle participe le CEA-Irfu détaille ses derniers résultats sur le plasma de quarks et de gluons, produit par des collisions d'ions de plomb. Les particules contenant un quark "lourd" comme le quark charmé leurde sondes de cet état extrême de laqu'a connu l'primordial.Les collisions d'ions derelativistes au LHC (LargeCollider) permettent de reproduire l'appelé "de quarks et de gluons" (QGP) qui aurait prévalu dans l'Univers quelques microsecondes après le. Les quarks et les gluons sont alors "libérés" des protons et des neutrons dans lesquels ils étaient liés et par collisions successives, produisent de nouvelles particules. Il apparaît alors un mouvement collectif de particules ("") que les physiciens ont observé au LHC et qui signe l'existence d'un QGP.Afin d'en savoir plus sur le QGP et les particules qui le composent, les chercheurs étudient dans quelle mesure certaines particules massives - contenant un"lourd" créé aux premiers instants des collisions des ions de plomb, avant la formation du QGP - participent à ce flot. Elles constituent des sondes privilégiées du QGP.C'est en particulier le cas des particules contenant un quark charmé (c) ou un quark beau (b), encore plus lourd que le quark c:- les "mésons D", composés d'un quark c lié à un quark "léger" up ou down,- les "mésons J/ψ", composés d'un quark c lié à son antiquark (c-cbar),- les "Upsilon (1S)", composé d'un quark b lié à son antiquark (b-bbar).Lorsque les noyaux lourds n'entrent pas enfrontale, le plasma s'allonge et son expansion conduit à une modulation elliptique du flot. La collaboration Alice a observé que dans ce cas, les flots elliptiques des particules diffèrent selon leur nature et se classent par ordre décroissant:- les "pions" qui ne contiennent que des quarks légers,- les mésons D,- les mésons J/ψ, avec un flot faible mais détectable,- les Upsilon (1S), sans flot significatif.Ces résultats suggèrent que les quarks c sont entraînés par l'expansion du QGP, mais dans une moindre mesure que les quarks légers, et que les mésons D comme les mésons J/ψ, à de faibles impulsions, sont en partie formés par la liaison ou recombinaison de quarks en mouvement. Les particules Upsilon, quant à elles, ne présentent pas de flot significatif, probablement en raison de leurbeaucoup plus élevée et du faiblede quarks b pouvant se prêter à une recombinaison.Le flot des quarks lourds sera davantage étudié avec le lot debien plus large qui sera acquis par la collaboration à partir de 2021 et pour lesquels des améliorations dusont en cours.