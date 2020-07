De l'argent pour une valorisation plus douce du méthane

Le principe de la boucle photochimique qui permet de convertir du méthane en éthane. © Andrei Khodakov.

En haut à gauche, en noir et blanc: Image de microscopie (La microscopie est l'observation d'un échantillon (placé dans une préparation microscopique plane de faible épaisseur) à travers le microscope. La microscopie permet de rendre visible des...) couleur (La couleur est la perception subjective qu'a l'œil d'une ou plusieurs fréquences d'ondes lumineuses, avec une (ou des) amplitude(s)...) Cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support...) Énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

Sous forme de gaz naturel ou de biogaz, le méthane est généralement brûlé pour produire de la chaleur, ce qui libère différentes molécules à fort effet de serre. Il peut à la place être transformé en éthane, afin de fabriquer des polymères, mais cette réaction consomme beaucoup d'énergie et laisse de nombreux déchets.Des chimistes de l'UCCS (CNRS/Université de Lille/Université Artois/Centrale Lille Institut), du GPM (CNRS/Université Rouen Normandie/INSA Rouen) et l'de Keele (Royaume-Uni) ont donc développé un nouveau système, à base de catalyseurs d'. Ces travaux, publiés dans, permettent d'obtenir de l'éthane àambiante et avec moins de 10 % de déchets.Extrêmement répandu sur, le méthane est unvingt-cinq fois plus important que le(CO). Extrait du sol ou issu de lade matières organiques, le méthane est principalement brûlé pour duou la production d'énergie. Il pollue moins que le charbon ou le, mais libèrede même de grandes quantités de CO. Face à ce problème, d'autres pistes sont explorées pour valoriser ce gaz, comme le transformer en éthane, puis en éthylène. Cette brique essentielle de l'industrie chimique sert à concevoir de nombreux polymères. Le procédé classique de passage du méthane à l'éthylène demande cependant une température d'environ 1000 degrés, plusieurs étapes et laisse beaucoup de déchets, sous forme de coke (unobtenu par pyrolyse du charbon) et de CODes chercheurs de l'Unité deetdu solide (UCCS, CNRS/Université de Lille/Université de l'Artois/Centrale Lille Institut), du Groupe dedes(GPM, CNRS/Université Rouen Normandie/INSA Rouen) et l'université de Keele (Royaume-Uni) proposent une approche plus douce où des catalyseurs nanocomposites permettent d'obtenir cette réaction à température ambiante et avec moins de 10 % de déchets.Ces nanocomposites, à base de l'argent et d'de, sont utilisés dans le cadre d'une boucle photochimique. Lors de la première étape, la réaction, lenanocomposite transforme unede méthane en éthane. Les nanocomposites noircissent d'ailleurs progressivement au contact de la, un phénomène qui rappelle les principes de la photographie argentique. Ensuite, pendant la régénération, la lumière et l'réactivent les nanocomposites et l'opération peut être répétée jusqu'à épuisement du méthane. Les chercheurs ont également remarqué que plus il y a d'argent, plus le rendement en éthane est élevé. L'équipe va à présent tenter d'étendre ce principe à la conversion du méthane en d'autres produits chimiques que l'éthane.Xiang Yu, Vladimir L. Zholobenko, Simona Moldovan, Di Hu, Dan Wu, Vitaly V. Ordomsky & Andrei Y. Khodakov.(2020).- Andrei Khodakov - Unité de Catalyse et Chimie du Solide (UCCS) - UMR8181- Vitaly Ordomsky -en chimie - Unité de Catalyse et de Chimie du Solide (UCCS)- Stéphanie Younès - Responsablede chimie du CNRS