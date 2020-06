Les astéroïdes Ryugu et Bennu sont nés de la destruction d'un gros astéroïde

Séquence d'images montrant la formation d'un agrégat par ré-agglomération de fragments produits lors de la destruction d'un astéroïde. Sa forme finale, 5 heures

© Michel et al./Nature Communications

Quelle est l'origine de Bennu et Ryugu, et de la forme en "toupie" de ces astéroïdes ? Une équipe de recherche internationale dirigée par Patrick Michel, chercheur du CNRS au Laboratoire Lagrange (CNRS/Observatoire de la Côte d'Azur/Université Côte d'Azur) et Ronald-Louis Ballouz de l'd'Arizona, propose une réponse à cette question dans un article publié dansle 27 mai 2020.Les simulations numériques de destructions de gros astéroïdes, telles qu'elles se produisent dans la ceinture des astéroïdes, entre Mars et Jupiter, montrent que lors de ces événements, des fragments s'échappent puis se ré-agglomèrent pour former des agrégats dont certains ont une forme de. Également, les simulations montrent Bennu et Ryugu pourraient être nés de la destruction d'un même astéroïde bien que leur niveau d'soit différent.Les scientifiques en concluent que les propriétés globales de ces astéroïdes seraient le produit direct de la destruction de leur corps "parent". L'analyse des échantillons de Ryugu et Bennu ramenés respectivement par les sondes Hayabusa2 (JAXA) et OSIRIS-REx (NASA) permettront de le vérifier en mesurant précisément leur composition et datant l'âge de leur formation.Collisional formation of top-shaped asteroids and implications for the origins of Ryugu and Bennu.Michel, P., Ballouz, R.-L. et al., le 27 mai 2020.DOI:10.1038/s41467-020-16433-z.