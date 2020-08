ATLAS observe un phénomène rare faisant du LHC un collisionneur de photons de haute énergie

Vues d'un événement d'ATLAS de 2018 correspondant à la production d'une paire de bosons W à partir de deux photons, et à la désintégration ultérieure des bosons W en un muon (Le muon est, selon le modèle standard de physique des particules, le nom donné à deux particules élémentaires de charge positive et négative. Les muons ont...) électron (L'électron est une particule élémentaire de la famille des leptons, et possèdant une charge électrique élémentaire de signe négatif. C'est un des composants de l'atome.)

L'expérience ATLAS observe des collisions de photons produisant des particules porteuses de la force faible, apportant un nouvel éclairage sur les interactions de ces particules.À l'occasion de la conférence internationale sur la physique des hautes énergies ( ICHEP 2020 ), la collaboration ATLAS a fait état de la premièrede collisions deproduisant des paires de bosons W - des particules élémentaires porteuses de lafaible, l'une des quatre forces fondamentales qui régissent l'. Ce résultat montre que le LHC peut être utilisé d'une nouvelle manière, en tant quede photons de haute, pour une étude directe des interactions électrofaibles. Il confirme l'une des principales prédictions de laélectrofaible, à savoir que les particules porteuses de force peuvent interagir avec elles-mêmes, et ouvre la voie à de nouveaux moyens d'Selon les lois de l'classique, le croisement de deux faisceaux dene devrait pas induire de déviation, d'ou de perturbations mutuelles. Toutefois, des interactions entre photons sont possibles via les effets de l'(QED), la théorie qui explique comment la lumière interagit avec laCe n'est pas la première fois que les interactions entre photons sont étudiées au LHC. Par exemple, lalumière-lumière, dans laquelle deux photons interagissent en produisant deux autres photons, est l'une des plus anciennes prédictions de la. L'expérience ATLAS a observé en 2017 le premier signe direct de la diffusion lumière-lumière , en exploitant les forts champs électromagnétiques entourant les ionsdans les collisions plomb-plomb de haute énergie. En 2019 et 2020, elle a étudié ce processus de façon plus approfondie en mesurant ses propriétés.Le nouveau résultat présenté lors de la conférence ICHEP manifeste un autre phénomène rare dans lequel deux photons interagissent pour produire deux bosons W de charges électriques opposées via (entre autres) l'de quatre particules porteuses de force. Des photons quasi-réels issus de faisceaux de protons rebondissent les uns contre les autres pour produire une paire de bosons W. Une première étude de ce phénomène, reposant sur desenregistrées durant la première période d'exploitation du LHC, avait été présentée par ATLAS et CMS en 2016, mais les expériences avaient alorsd'un plus grandde données pour pourvoir observer le phénomène sans ambiguïté.L'observation a été faite avec une significationélevée, de 8,4 écarts-types, indiquant une infimequ'elle soit due à une fluctuation statistique. Les scientifiques d'ATLAS ont utilisé unde données considérablement plus important, recueilli durant la deuxième période d'exploitation du LHC, laquelle a duré quatre ans et s'est achevée en 2018. Ils ont ensuite mis auune méthode d'analyse adaptée.Du fait de la nature du processus d'interaction, les seulesde particules visibles dans lecentral sont les produits de la désintégration de deux bosons W, à savoir un électron et un muon de charges électriques opposées. Des paires de bosons W peuvent aussi être produites directement à partir d'interactions entre quarks et gluons dans des protons en, et ce processus est beaucoup plus fréquent que la production à partir d'interactions photon-photon, mais il s'accompagne alors de traces supplémentaires issues de processus de l'interaction forte. Pour pouvoir observer ce phénomène rare, les scientifiques d'ATLAS ont par conséquent dû isoler avec soin les traces des collisions., explique Karl Jakobs, porte-parole de la collaboration ATLAS.Ce nouveau résultat confirme en effet l'une des principales prédictions de la théorie électrofaible, à savoir que les particules porteuses de force, également appelées bosons de jauge (le, leet le photon), en plus d'interagir avec les particules ordinaires de la matière, interagissent également les unes avec les autres. Les collisions de protons offriront un nouveau moyen de mettre à l'épreuve le Modèle standard et d'explorer une nouvelle physique, afin de mieux comprendre notre Univers.