Un bond en avant vers un cycle vertueux du silicium

Nombre de transformations organiques utilisées pour la synthèse de molécules à visée pharmacologique, phytosanitaire ou cosmétique conduisent à la formation de fluoro-silanes comme sous-produits. Si la très forte affinité silicium-fluor est un atout, commemotrice de ces réactions, c'est aussi un obstacle majeur aude ces sous-produits siliciés très peu réactifs. Des chercheurs du LHFA (CNRS/Toulouse III - Paul Sabatier) et de l'd'Osaka ont découvert un moyen d'activer les liaisons silicium-fluor dans des conditions douces pour former des liaisons carbone-silicium. Ces travaux, qui font la couverture de la revue, ouvrent la voie pour valoriser les fluoro-silanes et développer ainsi un cycle vertueux duUnelargement utilisée en synthèseconsiste à protéger des sites actifs de molécules polyfonctionnelles ende leur future réaction. Les composés du silicium sont souvent utilisés, notamment pour inhiber des fonctions oxygénées. Leurrepose alors sur la très grande affinité dupour le silicium puisque la liaison Si-F est une des liaisons chimiques les plus fortes. Les fluoro-silanes sont donc des sous-produits très fréquents et difficilement valorisables en synthèse organique. En effet, l'activation de la liaison Si-F est quant à elle très difficile et, de fait, aucune méthode permettant le recyclage de ces fluoro-silanes n'existe aujourd'hui.Une équipe de chercheurs du Laboratoire Hétérochimieet Appliquée (LHFA, CNRS/Toulouse III - Paul Sabatier), en collaboration avec des chercheurs de l'Osaka Prefecture University au Japon, ont tiré profit de travaux fondamentaux mettant en évidence la faculté des fluoro-silanes à se lier aux métaux de transition pour mettre auun mode d'activation original et très efficace des liaisons Si-F. Associant deux partenaires, un(le palladium ou le nickel) et un(un sel deou un borane), leur découverte consiste à prendre en sandwich le fluoro-silane pour induire un transfert d'électrons et provoquer la rupture de la liaison Si-F. En intégrant ce processus dans une transformation catalytique, ils ont pu démontrer pour la première fois la possibilité de valoriser les fluoro-silanes pour la création de liaisons carbone-silicium bien plus exploitables. Cela constitue une variante "au silicium" de la réaction de Negishi, couplage catalytique très utilisé pour la formation de liaisons carbone-carbone (Prix Nobel 2010). Les fluoro-silanes, jusqu'ici indésirables, permettent ainsi de boucler une boucle longtemps restée ouverte pour de nombreuses transformations organiques utilisant le silicum.Hajime Kameo, Hiroki Yamamoto, Koki Ikeda, Tomohito Isasa, Shigeyoshi Sakaki, Hiroyuki Matsuzaka, Yago García-Rodeja, Karinne Miqueu, and Didier Bourissou.(33), 14039-14044. First published: 24 July 2020.