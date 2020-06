Les charbons de bois de Notre-Dame: des thermomètres de l'incendie

Ouverture dans la Croisée du transept (Le transept est une nef transversale qui coupe à angle droit la nef principale d’une église et lui donne la forme symbolique d’une croix.) Cartographie (La cartographie désigne la réalisation et l'étude des cartes géographiques. Le principe majeur de la cartographie est la représentation de données sur un support...) cathédrale Notre-Dame de Paris (Notre-Dame de Paris, parfois simplement Notre-Dame, est la cathédrale de l’archidiocèse catholique de Paris.)

© Damien Deldicque et Jean-Noël Rouzaud.

Lorsque la cathédrale Notre-Dame de Paris a brûlé, le 15 avril 2019, la charpente en chêne a été presque entièrement détruite. Aucune mesure directe n'ayant été effectuée pendant ce tragique incendie, l'estimation des températures qui régnaient dans le bâtiment restaient une question essentielle pour l'enquête judiciaire ainsi que pour lad'oeuvre du chantier de reconstruction. Il s'agissait notamment de savoir si ledes toits avait pu être vaporisé,le bâtiment et le quartier, mais aussi de mieux évaluer l'altération thermo-mécanique des pierres en calcaire. En effet, même après l'de l'incendie, la structure sauvée semblait extrêmement fragilisée et un effondrement complet, en particulier de la, restait à craindre.Les températures atteintes ont été déterminées par une méthode originale de paléothermométrie Raman appliquée à des charbons de bois recueillis in situ quelquesseulement après l'incendie. Lors de la carbonisation du bois, entre 400°C et 1300°C, les molécules organiques deviennent aromatiques et la taille des couches polyaromatiques formées augmente significativement avec la. La spectrométrie Raman est extrêmement sensible à ces variations et uned'étalonnage a pu être construite à partir de la carbonisation de morceaux denon brûlés provenant de laCes charbons de bois sont ainsi de véritables thermocouples fossiles. Les températures ont pu être estimées à différents endroits stratégiques du monument. Les plus élevées (jusqu'à 1212 +/- 79°C) ont été observées dans la croisée, et elles sont supérieures à 900°C dans laet le transept. Ces mesures scientifiques infirment donc l'hypothèse de la vaporisation du plomb de la toiture. En revanche, elles confortent une transformation en chaux au moins superficielle des blocs de calcaire de la cathédrale, responsable d'une probable dégradation de la résistancede la structure.Temperatures reached by the roof structure of Notre-Dame dein the fire of April 152019 determined by Raman paleothermometry - Comptes Rendus. Géoscience, Tome 352 (2020) no. 1, pp. 7-18.Damien Deldicque and Jean-Noël Rouzaud.