Des chercheurs découvrent une surprenante exoplanète à cœur ouvert

Impression d'artiste montrant une planète de la taille de Neptune dans le " désert (Le mot désert désigne aujourd’hui une zone stérile ou peu propice à la vie, en raison du sol impropre, ou de la faiblesse des précipitations (moins de 250 mm par an).) objet (De manière générale, le mot objet (du latin objectum, 1361) désigne une entité définie dans un espace à trois dimensions, qui a une fonction précise, et qui peut être désigné par une étiquette verbale. Il est défini par...)

Dans le désert des Neptunes

TOI 849 b est une planète plutôt singulière: elle a non seulement été trouvée dans "le désert des Neptunes" (une région proche des étoiles où presqu'aucunede cette taille et de cetten'évolue), mais elle est également dépourvue d', laissant son noyau à nu. Selon une équipe d'astronomes internationale dirigée par l'de Warwick et en collaboration notamment avec des chercheurs de l'(UNIGE), il pourrait s'agir soit d'une planètedont l'atmosphère aurait été soufflée par lede sonen raison de la proximité de celle-ci, soit d'unegazeuse tombée "en panne", c'est-à-dire qui n'aurait pas réussi à développer correctement son atmosphère. Cette découverte offre une occasion unique d'analyser l'intérieur d'une planète, son noyau étant directement. Une première à lire dans la revueUne équipe internationale d'astronomes a observé pour la première fois le noyau survivant d'une géante gazeuse de la même taille que Neptune. "Nous posons deux hypothèses, explique David Armstrong,au Département dede l'Université de Warwick et premier auteur de l'étude: soit TOI 849 b est une géante gazeuse qui a été dépouillée de son atmosphère, soit elle n'a pas réussi à en former une au début de sa." Cette particularitédirectement le noyau, elle offre pour la première fois une occasion unique de scruter l'intérieur d'une planète et d'en apprendre davantage sur sa composition.Situéd'une étoile semblable à la nôtre à environ 730 années-lumière de la, le noyau de TOI 849 bsi près de son étoile hôte qu'unene dure que 18et que sadeest d'environ 1500 °C. TOI 849 b a été découverte par lede laTESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) qui détermine la présence d'une planète grâce au transit, une brèveprovoquée par le passage de la planète devant son étoile. Il s'est ensuite avéré que TOI 849 b est située dans le "désert des Neptunes", un terme utilisé par les astronomes pour désigner une région proche des étoiles où l'on voit rarement des planètes de densité intermédiaire entre celle de la Terre (principalement rocheuse) et celle d'une planète avec une atmosphère étendue (par exemple Neptune).Lede transit a été confirmé et affiné grâce aux observations effectuées avec les dix télescopes robotiques de NGTS (Next-Generation Transit Survey), mis aupar le Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE en collaboration avec cinq autres instituts anglais et allemands et basés à l'Observatoire européen(ESO) à Paranal au Chili. L'objet a ensuite été analysé à l'aide de l'instrument de l'ESO HARPS, également construit à Genève et installé à La Silla. Cet instrument détermine lades exoplanètes en mesurant les petits mouvements de va-et-vient de l'étoile dus à l'influence gravitationnelle de la planète sur celle-ci. Il s'agit de la méthode utilisée par lesgenevoiset Didier Queloz pour la découverte de la premièreen 1995.L'équipe a déterminé que cet objet possède une masse deux à trois fois plus élevée que celle de Neptuneen étant incroyablement dense. "Vis-à-vis de sa taille, cette planète est la plus dense que nous connaissons, poursuit David Armstrong. C'est la première fois que l'on découvre une planète de cette masse et avec des périodes de révolution aussi courtes. Cela nous indique qu'elle doit avoir une histoire très inhabituelle."En effet, on s'attendrait à ce qu'une planète de cette masse ait accumulé de grandes quantités d'et d'dans son atmosphère lors de sa formation, se transformant en quelque chose de similaire à Jupiter. "Le fait que nous ne voyons pas cessuggère qu'il s'agit d'un noyaumis à nu, explique Stéphane Udry, professeur au Département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'UNIGE et co-auteur de l'étude. C'est la première fois que nous découvrons un noyau intact d'une géante gazeuse autour d'une étoile."Deux théories permettraient d'expliquer pourquoi les astronomes observent directement le noyau d'une planète plutôt qu'une géante gazeuse typique. La première est que TOI 849 b était autrefois similaire à Jupiter mais qu'elle aurait perdu presque tout son gaz extérieur. Une disparition qui pourrait être due aux effets deentre la planète et son étoile, à une "déchirure" de la planète parce qu'elle orbite trop près de son étoile ou encore à uneavec une autre planète.La deuxièmese base sur le fait qu'il pourrait s'agir d'une géante gazeuse "ratée". Les scientifiques pensent qu'une fois que le noyau de la géante gazeuse s'est créé, quelque chose a mal tourné et la planète n'a jamais pu former d'atmosphère. "Une telle "avarie" peut se produire s'il y a un manque dedans lede poussière qui est à l'origine de la planète ou si celle-ci se forme tardivement alors que le disque ne contient plus assez de matière", explique François Bouchy, professeur au Département d'astronomie de la Faculté des sciences de l'UNIGE et également co-auteur de l'article.Cette découverte offre pour la première fois la possibilité aux astronomes d'étudier le noyau d'une planète,qui leur est impossible de faire dans notre propre. "Il y a encore de grandes questions ouvertes sur la nature du noyau de Jupiter, par exemple, de sorte que des exoplanètes étranges et inhabituelles comme celle-ci ouvrent une nouvellesur la manière dont se sont formées les planètes", conclut Stéphane Udry.