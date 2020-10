La collaboration Super-K donne le top départ de la quête du fond diffus de neutrinos reliques de supernovas

Les neutrinos reliques du fond diffus de neutrinos de supernovas sont les neutrinos émis par l'ensemble des explosions de supernovas depuis les premiers instants de l'univers.

© 2020 Kamioka Observatory, ICRR (Institute for Cosmic Ray Research), The University of Tokyo

Du gadolinium pour capturer les neutrons

Le détecteur a été entièrement rénové avant d'être remis en eau avec du gadolinium. Image LLR

Une efficacité de détection de 50%

A propos de la collaboration Super-Kamiokande

Pour en savoir plus

En août 2020, la collaboration japonaise aux deux prix Nobel a ajouté dans l'eau de son immense cuve un nouvel ingrédient: le gadolinium. Ainsi "dopé", l'instrument s'ouvre à une quête inédite, celle du fond diffus de neutrinos (DSNB) produit par l'des explosions de supernovas depuis les premiers instants de l', et dans lequel nous baignons en permanence. L'équipe neutrinos du Laboratoire Leprince Ringuet (LLR) est à la manoeuvre depuis le début duMichel Gonin, responsable de l'équipe neutrinos au LLR et responsable France pour la collaboration(Super-K) au Japon, nepas ses mots. "Nous entrons dans une ère deextraordinaire avec cette nouvelle génération d'instrument, et la découverte du DSNB serait une étape majeure en." Lefait référence ici au redémarrage de Super-K, legéant de neutrinos japonais, dans un mode inédit au niveau mondial. Un mode qui le met en capacité de démontrer l'existence d'undiffus de neutrinos de basseissu de l'de toutes les explosions de supernovas ayant illuminé l'univers depuis ses débuts. Sa découverte ouvrirait un nouveaud'étude unique et très riche d'enseignements pour les physiciens et cosmologistes: taux de formation des étoiles, évolution, taux de,..."Il y a actuellement de l'ordre d'une explosion de supernova par seconde dans l'univers, dont 98% de l'énergie est dissipée par émission de neutrinos, précise Michel Gonin. Nous baignons en permanence dans un bain de ces neutrinos". Pour autant, une fois dilués dansl'univers, ces neutrinos reliques ne sont pas si nombreux. "Leurest estimé à moins d'une centaine paret par seconde", poursuit le. Et vu qu'ils interagissant très peu avec la, lad'en détecter un issu du DSNB relève de la gageure. Avec sa cuve de 50 000 tonnes d', Super-K devrait en enregistrer au plus quelques dizaines par an. "Dans le meilleur des cas, selon la, nous espérons en identifier une trentaine chaque, ce qui nous permettrait d'atteindre un résultat irréfutable en 3 ans, commente le physicien. Si cetombe à 10, il nous faudra 8 à 9 ans de prise de."Avec l'ajout du gadolinium dans l'immense cuve d'eau, les physiciens de Super-K vont se concentrer sur l'analyse des antineutrinos de type électronique de basse énergie. Ces derniers forment 80% des neutrinos émis dans les explosions d'étoiles et déclenchent l'émissions de deux particules lorsqu'ils interagissent avec un noyau d'eau de la cuve, unet un. Cette double signature est mise à profit par les scientifiques pour étudier sans aucune ambiguïté ces événements habituellement noyés dans un important. Le positron sera identifié par émission Tcherenkov dealors que le neutron sera capturé par un noyau de gadolinium, très "gourmand" en neutrons et qui émet des photons aprèsAfin d'ajouter du gadolinium à l'eaupure, la collaboration Super-K a effectué en 2018 de très importants travaux de rénovation et d'amélioration du détecteur ainsi que de nombreux tests. "Les 50 millions de litres d'eau de la cuve sont filtrés en permanence dans un circuit, indique le chercheur. Il a fallu mettre en place uneassez complexe pour isoler le gadolinium lors du filtrage puis le réinjecter juste après. Ce dispositif original et très complexe a été testé au préalable dans un démonstrateur, une sorte deSuper-K de 200 tonnes d'eau appelé EGADS."En tout, 13 tonnes de gadolinium ont été introduits dans la cuve pour monter progressivement à une concentration de 0,02%. L'efficacité de détection des neutrons est ainsi portée à 50% et suffit pour commencer à prendre des données. Début septembre, le détecteur était stabilisé et les ordinateurs de la salle de"SK" du LLR ont commencé à enregistrer les premières captures de neutrons par le gadolinium. "Ces premières mesures sont très encourageantes, se réjouit Michel Gonin. On identifie déjà des neutrons, notamment ceux issus des rares muons cosmiques qui ont réussi à traverser les 1000 mètres dedepuis lapour interagir dans la cuve. C'est unde fondconnu et prédit par les simulations."Désormais, les scientifiques de la collaboration vont rester à l'des neutrinos cosmiques et tester toutes les facettes de leur nouveau détecteur pour en améliorer les performances. Principalement, en caractérisant au plus près le bruit de fond afin de l'éliminer toujours plus efficacement, et de ne pas perdre un seul de ces précieux neutrinos reliques du DSNB.La collaboration Super-Kamiokande regroupe environ 150 physiciens de 40 instituts situés au Japon, USA, Corée, Chine, Canada et en. Le détecteur Super-Kamiokande est constitué d'une immense cuve ende 39 mètres deet 41 mètres de, rempli avec plus de 50 000 tonnes d'eau ultra pure. Environ 13 000 photomultiplicateurs sont installés sur l'ensemble des parois de la cuve pour enregistrer l'émission de photons produits par l'interaction des neutrinos avec l'eau. Le détecteur est situé à 1000 mètres sousdans l'ancienne mine de Kamioka à Hida-city dans la préfecture de Gifu au Japon.Le site de l'expérience (en anglais): http://www-sk.icrr.u-tokyo.ac.jp/sk/physics/srn-e.html Communiqué de presse de l'de Tokyo (en anglais): https://www.u-tokyo.ac.jp/focus/en/press/z0508_00126.html