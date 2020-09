Des colorants photochromes s'invitent dans le photovoltaïque



© Renaud Demadrille



Les dernières générations de cellules solaires, et en particulier celles intégrant desorganiques, présentent l'avantage de pouvoir être semi-transparentes. Cette particularité est intéressante pour le développement de vitrages photovoltaïques intégrables dans les bâtiments ou les automobiles. Cependant un compromis entreet efficacité doit systématiquement être trouvé pour ces cellules solaires. Pour l'intégration de ce type de dispositifs semi-transparents dans les vitrages, l'serait qu'ils puissent produire de l'en offrant la possibilité d'ajuster automatiquement leur transmission lumineuse en fonction de l'intensité de la lumière du. En développant des cellules solaires à base de nouveaux colorants photochromes, une équipe de l'Irig a peut-être trouvé la solution à ce problème. Les cellules solaires àphotochromes présentent en effet une grande transparence, mais elles s'assombrissent sous fort ensoleillement pour produire de l'électricité et s'éclaircissent dès que la lumière dudécline.Ces dernières années, pour faire progresser les performances des cellules solaires à colorants, les chimistes ont synthétisé de nombreuses molécules organiques de plus en plus efficaces. Avec ces molécules photo sensibilisatrices, il est possible de développer des cellules solaires colorées et semi-transparentes dont certaines ont pu être intégrées dans la façade de bâtiments publics comme en Suisse à l'EPFL. Malheureusement, le développement de dispositifs photovoltaïques semi-transparents efficaces reste une tâche ardue. En effet si on veut atteindre un bon rendement photovoltaïque, il faut absorber beaucoup de lumière, mais si on absorbe fortement la lumière ; or absorber fortement la lumière conduit inexorablement à détériorer la transparence...Pour relever le défi de réconcilier transparence et efficacité, des chercheurs de l'Irig ont proposé une nouvelle. Cette stratégie est basée sur l'intégration de molécules photochromiques à base de diphényl-naphtopyranes dans les cellules à colorants. Ces molécules sont capables de s'isomériser sous exposition à la lumière, ce qui les conduit à changer de; elles retournent ensuite à leur forme incolore lorsque l'exposition lumineuse cesse.Dans leur dernière étude publiée dans la revue, les chercheurs ont donc intégré une unité photochromique dans la structure de divers colorants et ont pu démontrer que leur comportement photochromique était conservé une fois intégrés dans les dispositifs. À l'aide de ces molécules, ils sont parvenus à fabriquer et caractériser des cellules solaires et des mini-modules qui présentent des couleurs variables souslumineuse passant dupâle à l'orangé, auou encore aufoncé sous forte, augmentant dans le mêmeleur rendement photovoltaïque.Les cellules solaires photochromiques passent du jaune clair à l'orange, au rouge ou encore au vert foncé sous l'effet d'une forte luminosité, tout en augmentant leur efficacité photovoltaïque.© Renaud Demadrille.Les premiers prototypes de cellules solaires photochromiques ainsi réalisés montrent une efficacité de conversion de puissance maximale de 4,1 % tout en présentant un changement de couleur réversible souset une variation de transparence allant de 69 % à 27 %. Enfin, des résultats préliminaires montrent que ces cellules solaires photochromiques peuvent être stables plusieurssans, c'est-à-dire sans aucune protection sur la cellule. En utilisant cette approche, les chercheurs ont fabriqué des mini-modules photochromiques semi-transparents d'uneactive de 14,08 cmqui ont une puissance de 32,5 mW.Ce travail ouvre la voie au développement d'une nouvelle classe de cellules solaires semi-transparentes capables de changer de couleur et de montrer une transmission de lumière auto-ajustable. Un premier pas vers des vitres photovoltaïques photochromiques.Metal-free organic sensitizers with narrowin the visible for solar cells exceeding 10% efficiency., 2015, DOI: 10.1039/c5ee00444f.Photochromic dye-sensitized solar cells with light-driven adjustable optical transmission and power conversion efficiency., 2020, DOI: 10.1038/s41560-020-0624-7.