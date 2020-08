Confiner l'eau pour de meilleurs rendements

En jouant sur les concentrations en eau et en cation, les expérimentateurs peuvent moduler la taille et la composition chimique des nanoréacteurs (en rouge) ainsi que leur réactivité. © Dubouis et al.

Certaines réactions sont boostées par l'électricité via un électrolyte qui assure la conduction des ions et des réactifs. Mais dans le cas d'électrolytes aqueux, l'eau ne se contente pas d'être un simple solvant: elle va aussi réagir et former de l'Afin de mieux comprendre ce phénomène, des chercheurs des laboratoires CSE (CNRS/Sorbonne Université/Collège de France), PHENIX (CNRS/Sorbonne Université) et CEMHTI (CNRS) ont développé une méthode pour confiner les molécules d', et ainsi séparer leur comportement de réactif et de solvant. Ces travaux, publiés dans la revue, illustrent le rôle complexe du milieu réactionnel dans lade production d'hydrogène. Ils pourraient aussi conduire à une meilleure valorisation duet production d'Certaines réactions chimiques, comme la production d'hydrogène, nécessitent un apport d'conséquent et consomment donc de l'énergie souvent. Afin de limiter les émissions de CO, ces énergies fossiles peuvent être substituées par de l'apportée via des électrodes: on parle alors d'électrocatalyse. Cette technique permet en particulier la réduction de différentes molécules, comme l'eau (HO) pour en tirer du(H). Le dioxyde de(CO) peut lui aussi être cassé et recombiné en hydrocarbures plus complexes, tandis que la réduction du(N) permet d'obtenir de l'ammoniac (NH) pour deset des espèces organiques à fortes valeurs ajoutées. Différentes espèces, comme le COet le N, doivent être dissoutes dans de l'eau qui leur sert de solvant. Cependant, l'eau réagit elle aussi à cause de l'électricité.Le détail des réactions en jeu et de leur cinétique est alors difficile à suivre, et donc à optimiser. Des chercheurs des laboratoiresdu solide et de l'énergie (CSE, CNRS/Sorbonne Université/Collège de France), Physico-chimie des électrolytes et nanosystèmes interfaciaux (PHENIX, CNRS/Sorbonne Université) et Conditions extrêmes et: hauteet(CEMHTI, CNRS) proposent une nouvelle approche méthodologique pour étudier en profondeur ces mécanismes, en confinant l'eau.Les chimistes ont ici placé l'eau dans un solvantet, dans lequel les molécules d'eau ont tendance à se confiner en groupes distincts, plutôt que de se répartir aléatoirement. L'équipe a contrôlé et amplifié le phénomène en jouant sur les teneurs en eau, en sel et en solvant organique, obtenant ainsi des nanoréacteurs d'eau: des minuscules agrégats d'eau et de sel. L'action de l'eau en tant que réactif y est alors bien distincte de son action en tant que solvant, ce qui permet d'étudier finement les différences entre ces deux comportements.Les chercheurs, tous membres dusur le stockage électrochimique de l'énergie (RS2E), espèrent qu'une meilleuredes nanodomaines aiderait à fixer leauquel l'eau réagit, afin de contrôler à quelelle intervient ou non dans la réduction d'espèces dissoutes en elle. Cela permettrait alors d'améliorer les rendements pour la production d'hydrogène vert, mais aussi de la réduction du COet du N, et donc de produire les mêmes quantités avec moins d'énergie.Nicolas Dubouis, Alessandra Serva, Roxanne Berthin,Jeanmairet, Benjamin Porcheron, Élodie Salager, Mathieu Salanne & Alexis Grimaud.. Nature Catalysis, 27/07/20.DOI: https://doi.org/10.1038/s41929-020-0482-5 - Alexis Grimaud -(CSE) - alexis.grimaud at college-de-france.fr- Mathieu Salanne - chercheur (PHENIX) - mathieu.salanne at sorbonne-universite.fr- Stéphanie Younès - Responsablede chimie du- inc.communication at cnrs.fr