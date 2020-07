Contribution majeure de l'Observatoire de Paris à SuperCam sur Mars2020

Les instruments de Perseverance

L'Observatoire de Paris - PSL dans SuperCam

Spectromètre infrarouge de SuperCam Mast Unit mis au point à l'Observatoire de Paris - PSL.

© Observatoire de Paris - PSL / LESIA

SuperCam Mast Unit installé en enceinte thermique à l'Observatoire de Paris - PSL au LESIA pour l'étalonnage infrarouge.

© Observatoire de Paris - PSL / LESIA

Entre le 30 juillet et le 15 août 2020, la mission Mars2020 de la NASA sera lancée depuis Cap Canaveral et emportera le rover Perseverance à la surface de la planète Mars. Pour ce rover, l'Observatoire de Paris - PSL, à travers son Laboratoire d'études spatiales et d'en(LESIA) a développé uncompact et a joué un rôle clé dans le développement de l'instrument SuperCam.L'de Perseverance est prévu pour février 2021, dans leJezero. Le rover explorera les vestiges géologiques, minéralogiques et chimiques duqu'il abritait et des rivières qui l'alimentaient. En étudiant ces vestiges, Perseverance caractérisera l'géochimique qui a vu la naissance du lac, recherchera leséventuelles depassée et prélèvera des échantillons qui pourront être rapportés survers 2030. Mars2020 préparera aussi l'humaine de Mars.L'instrument SuperCam, nettement reconnaissable à son "oeil", participera activement à l'accomplissement des objectifs scientifiques de la mission.De conception franco-hispano-américaine, SuperCam se compose de trois modules:- Le Mast Unit: contribution française, placée en haut dude Perseverance, et réalisée par un consortium de laboratoires français emmenés par l'deen astrophysique et(IRAP), et sous lad'ouvrage du CNES, l'française;- Le Body Unit: contribution américaine placée dans le corps du rover etpar le Los Alamos National Laboratory (Etats-Unis);- Les cibles de calibration: fournies par l'équipeet intégrées par l'de Valladolid (Espagne).Parmi les sept instruments du rover, SuperCam sera le seul à pouvoir effectuer des mesures au-delà d'unde 2 mètres. Son rôle sera alors crucial pour guider Perseverance en direction des roches à cibler pour être étudiées de près par les instruments de contact, et sur lesquelles seront prélevés des échantillons.Pour cela, SuperCam intègre plusieurs techniques d'à distance:- Une technique LIBS pulvérise, avec un, les roches afin d'identifier les- Une technique RAMAN excite, avec un laser également, les molécules et minéraux pour déterminer leur nature.- Une technique analyse lasolaire réfléchie, du visible à l'infrarouge avec deux spectromètres, pour caractériser la minéralogie.- Uneà haute résolution (0,4 mm à 5 m) photographie enles cibles analysées.- Unenregistre les sonsdu rover.En combinant l'à trois techniques d'analyse spectroscopique, SuperCam déterminera la composition élémentaire des roches ciblées, à savoir: la nature des atomes qui les composent, et la manière dont ceux-ci s'agencent et se regroupent pour former des molécules et minéraux.SuperCam caractérisera la nature des roches (sédimentaires ou volcaniques), à une échelle de quelques centaines de micromètres à quelques millimètres; et les conditions dans lesquelles elles se sont formées:et acidité.Grâce à son microphone et à son spectromètre infrarouge, SuperCam étudiera également leles poussières et les nuages dans le cratère Jezero; il contribuera à comprendre lamartienne pour préparer et sécuriser l'exploration humaine de laDans la construction de SuperCam, l'Observatoire de- PSL a joué un rôle majeur, à travers son Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique - LESIA.Responsable scientifique du spectromètre infrarouge, le LESIA en a assuré la fourniture, avec la collaboration du Laboratoire atmosphères, milieux, observations spatiales - LATMOS pour les cartes électroniques, et celle de l'Institut d'astrophysique spatial - IAS pour l'étalonnage photométrique.Compact et léger (moins de 400 g), ce spectromètre infrarouge analysera la lumière collectée par lede SuperCam à l'aide d'unacousto-optique qui balayera successivement les longueurs d'dans unesituée entre 1,3 µm et 2,6 µm.Il sera le premier spectromètre infrarouge à être posé à lade Mars, et suscite en cela de très fortes attentes auprès de la communauté des minéralogistes martiens.Outre la maîtrise d'oeuvre du spectromètre infrarouge, le LESIA a eu sous sa coresponsabilité (en collaboration avec le Laboratoire d'astrophysique de Bordeaux - LAB) la gestion du Mast Unit; il a eu sous son entière responsabilité les performances instrumentales (ingénierie système), l'et les calculs mécaniques ainsi que les campagnes d'essais thermiques pour des équipements et les différents modèles de l'instrument.Pour l'Observatoire de Paris - PSL, ceest le deuxième vers Mars. Si l'Observatoire de Paris est déjà enautour de Mars, à bord de laeuropéennedepuis 2003, c'est la première fois qu'il déposera un instrument de sa fabrication sur le sol