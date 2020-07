Derrière le phénomène des "eaux-mortes"

© Morgane Parisi - www.StudioBrou.com

Vue du dispositif expérimental. En utilisant des cuves plus larges qu'habituellement, les scientifiques ont montré que le confinement latéral imposé par les dispositifs expérimentaux trop étroits, ou par les ports et les écluses, exacerbe les oscillations dynamiques des bateaux.

© Pprime (CNRS) & LMA (CNRS/Université de Poitiers)



Vue latérale de l'expérience d'eaux-mortes en laboratoire pour une force de traction donnée.

© Pprime (CNRS)

Des bateaux mystérieusement freinés, voire stoppés, dans leur course bien que leurs moteurs fonctionnent parfaitement. Ce sont les "eaux-mortes", observées pour la première fois en 1893, et décrites expérimentalement en 1904, sans avoir livré tous leurs secrets. Une équipeduet de l'explique pour la première fois ce phénomène: la variation de lades bateaux piégés en eaux-mortes est due à desqui agissent comme un tapis roulant bosselé sur lequel les navires se déplacent d'avant en arrière. Ces travaux sont publiés dansle 6 juillet 2020.En 1893, l'explorateur norvégien Fridtjof Nansen fut le témoin d'un étrange phénomène alors qu'il naviguait aude la Sibérie: sonfut freiné par unemystérieuse et il eut beau faire des tours et des détours, il ne retrouva pas sa vitesse normale. En 1904, l'océanographe etsuédois Vagn Walfrid Ekman a montré, en laboratoire, que des vagues, formées sous la, à l'entre la couche d'salée et la couche d'eau douce constituant la partie supérieure de cette zone de l', interagissaient avec le bateau, jusqu'à le freiner.Ce phénomène, dit d' "eaux mortes", peut s'observer dans toutes leset océans où se mélangent des eaux de différentes densités (à cause de la salinité ou de la température). Il désigne deux phénomènes de résistance observés par les scientifiques. Le premier, le "phénomène de résistance d'ondes internes à la Nansen", amène à une vitesse constante, même si anormalement basse, du bateau. Le second, le "phénomène de résistance d'ondes internes à la Ekman", est caractérisé par des oscillations de la vitesse du bateau piégé, dont l'origine restait obscure. Des physiciens, des mécaniciens des fluides et des mathématiciens de l'Pprime du CNRS et du Laboratoire de mathématiques et applications (CNRS/Université de Poitiers) ont tenté à leur tour de résoudre ce mystère, notamment grâce à une classificationde différentes ondes internes et une analyse des images expérimentales sous l'échelle du, une première.Ils ont ainsi montré que ces variations de vitesse sont dues à la génération d'ondes spécifiques qui agissent comme un tapis roulant bosselé sur lequel lese déplace d'avant en arrière. Les scientifiques ont de plus réconcilié les deuxde Nansen et Ekman. Ils ont montré que le régime oscillant d'Ekman n'est que temporaire: le navire finit par s'en échapper, pour atteindre la vitesse constante de Nansen.Ces travaux s'inscrivent dans un vastecherchant à comprendre pourquoi, lors de la bataille d'Actium (31 avant J.-C.) les gros bateaux de Cléopâtre ont perdu face aux frêles navires d'Octave. La baie d'Actium, qui présente toutes les caractéristiques d'un fjord, aurait-elle pu piéger les bateaux de la reine d'Egypte dans des eaux-mortes ? Une autre hypothèse à envisager pour expliquer cette défaite retentissante, que l'on attribuait dans l'antiquité aux rémoras, des "poissons-ventouses" collés à leur coque, comme le veut une légende.The dual nature of the dead-water phenomenology: Nansen versus Ekman wave-making drags.Johan Fourdrinoy, Julien Dambrine, Madalina Petcu, Morgan Pierre, and Germain Rousseaux., le 6 juillet 2020. DOI: 10.1073/pnas.1922584117.- Germain Rousseaux -CNRS - germain.rousseaux at univ-poitiers.fr- Julien Dambrine - Chercheurde Poitiers - julien.dambrine at univ-poitiers.fr- Alexiane Agullo - Attachée de presse CNRS - alexiane.agullo@cnrs.fr