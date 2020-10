Du désordre pour une batterie idéale

Les batteries auqui alimentent nos appareils électroniques et nos véhicules électriques souffrent de plusieurs défauts. L'électrolyte -milieu permettant le mouvement des électrons et des charges positives entre les électrodes- est uninflammable. De plus, le lithium qui les compose est une ressource limitée, au coeur d'enjeux géopolitiques majeurs. Les spécialistes en cristallographie de l'(UNIGE) ont développé un électrolyte solide non inflammable, qui fonctionne àambiante et permet de transporter le-présent partout sur terre-, à la place du lithium. Unegagnante qui permet, en outre, de fabriquer des piles plus puissantes. Des batteries "idéales", dont les propriétés reposent sur la structure cristalline de l'électrolyte, un hydroborate composé deet d'. L'équipe depublie dans le journalune véritable boîte à outils contenant lade fabrication d'électrolytes solides destinée aux développeurs de batterie.Les enjeux du stockage d'sont colossaux pour les démarches de durabilité. En effet, le développement de véhicules électriques n'émettant pas derepose sur l'existence de batteries puissantes et sûres,comme le développement des énergies renouvelables, solaire ou, dépend des capacités de stockage de l'énergie. Les batteries au lithium sont la réponse actuelle à ces défis. Malheureusement, le lithium nécessite des électrolytes liquides, hautement explosifs en cas de fuite. "De plus, le lithium ne se trouve pas partout suret il crée des problématiques géopolitiques analogues à celles qui entourent le. Un bon candidat pour le remplacer est le sodium, car il a des propriétés chimiques et physiques proches et est présent partout", indique Fabrizio Murgia, postdoctorant à la Faculté des sciences de l'UNIGE et co-auteur de l'étude.En effet, les deux éléments sont proches dans le. "Le problème est que le sodium est plus lourd que son cousin le lithium. Il a donc des difficultés à se balader dans l'électrolyte des piles", image Matteo Brighi, postdoctorant à l'UNIGE et premier auteur de l'étude. Des électrolytes capables de transporter des cations comme le sodium doivent donc être développés. Dans les années 2013 à 2014, des groupes de recherches japonais et américains ont identifié les hydroborates, comme étant de bons conducteurs de sodium à plus 120 °C. Une température à priori excessive pour uncourant des batteries, mais une aubaine pour le laboratoire genevois.Fort d'une expertise de plusieurs décennies sur les hydroborates pour des applications comme le stockage de l'hydrogène, les cristallographes genevois se sont attelés à travailler sur l'abaissement de la température de conduction. "Nous avons obtenu de très bons résultats avec d'excellentes propriétés compatibles avec les piles. Nous avons réussi à utiliser les hydroborates comme électrolyte de la temperature ambiante à 250 degrés Celsius, sans problème de sécurité. De plus, ils résistent à de plus hautes différences de potentiel et les piles peuvent donc stocker plus d'énergie", précise Radovan Cerny, Professeur au laboratoire de cristallographie de l'UNIGE et responsable duLa cristallographie est une science située entre minéralogie,etqui permet d'analyser et comprendre les structures des substances chimiques et prédire leurs propriétés. Grâce à elle, ledesestpossible. C'est cette approche cristallographique qui a permis de mettre en place des stratégies de fabrications publiées par le trio de chercheurs genevois. "Notre publication propose des exemples de structure pour pouvoir créer et perturber les hydroborates", précise Fabrizio Murgia. La structure des hydroborates laisse apparaitre des sphères de bores et d'hydrogène chargées négativement. Ces espaces sphériques laissent suffisamment de place pour le passage des ions de sodiums depositives. "Néanmoins, comme les charges négatives et positives s'attirent, il a fallu amener du désordre dans la structure pour perturber les hydroborates et permettre le mouvement du sodium", complète Matteo Brighi.Cette publication est une boite à outils destinée aux développeurs de piles. De nouvelle génération de piles, plus stables et plus puissantes, devraient en découler. En Suisse, une véritable expertise existe grâce à une étroite collaboration entre l'UNIGE et l'EMPA à Dübendorf, qui travaillent actuellement à la création d'une batterie solide au sodium à 4V, soit plus puissante que celle de 3V publiée déjà en 2019. Un véritable produit "Made in Switzerland".